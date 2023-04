El Monumento a las Banderas fue testigo de uno de los hechos de más impacto para el país: el Bogotazo, un suceso que se desató con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948.



La muerte de quien sería, para ese entonces, uno de los candidatos a la presidencia ocasionó que la escultura más grande de Bogotá no pudiera ser inaugurada oficialmente. Aunque hoy, más de 70 años después, tiene una nueva vida.

El monumento a las Banderas nació por un hecho específico: recibir a los representantes que venían de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, entre otros, quienes llegarían a la capital a presenciar la IX Conferencia Panamericana. En ese momento, el aeropuerto se ubicaba en cercanías de ese espacio, por lo que se buscaba un golpe de vista para los recién llegados.



La estructura está conformada por 120 mujeres desnudas, aquellas que han sido guerreras y resilientes por mantener la historia de su creación, además de ser testigos de hechos que han sido fundamentales para que Bogotá se convirtiera en lo que es actualmente.



Las esculturas representan la ciencia, la justicia, la educación, la agricultura, el comercio y el progreso. Foto: Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, los transeúntes, que a diario la ven desde lejos, desconocen que desde su creación su papel sería representar la ciencia, la justicia, la educación, la agricultura, el comercio y el progreso.



Muchas veces, su estado es lamentable, pese a que constantemente es intervenida. Hoy el monumento y sus alrededores están llenos de grafitis e incluso es hogar de habitantes de calle, quienes encuentran refugio allí.

Banderas: así fue su restauración y deterioro tras protestas



Debido al detrimento que ha sufrido el monumento por parte de la falta de apropiación de algunos capitalinos. El exdirector del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Mauricio Vargas, decidió ponerse la batuta y liderar el ‘Proyecto de Restauración Integral’, llevado a cabo en 2019.



Su iniciativa nació de ver que la escultura “no solo estaba abandonada, sino que además era una muestra de la pérdida del sentido simbólico", según comentó el exdirector en diálogo con EL TIEMPO. La restauración tuvo un costo de 2.000 millones de pesos.



Este proceso, inicialmente, logró generar una motivación en los habitantes por cuidar y respetar este emblemático lugar, el cual fue entregado a finales del mismo año.



En ese momento se realizaron jornadas pedagógicas entre varias autoridades, pero no logró salir ileso de las protestas del Paro Nacional. En ese año, 2019, Bogotá comenzaría a vivir uno de los hechos más recordados de la historia reciente, con las manifestaciones sociales en el país.



Las estatuas femeninas y las astas que izaban las banderas de los países de América fueron testigos de algunos hechos violentos que en esa zona de la capital, ubicada cerca del portal de Las Américas, uno de los epicentros de las protestas. Incluso fue refugio de cientos de personas que no podían llegar a sus casas por los enfrentamientos que más adelante ocurrían.

Actualmente, el Monumento a las Banderas se encuentra vandalizado. Foto: Laura Daniela Alarcón / EL TIEMPO

Dada la situación, el exdirector Vargas recordó sus esfuerzos para la restauración: “Fue súper dispendiosa porque se tenía que restaurar las 120 esculturas, pero también había que reforzar de manera estructural todas las astas para que pudieran soportar la fuerza del viento", agregó.



El olvido de los capitalinos



El Monumento a las Banderas, con el pasar de los años, se ha convertido en un ‘No-lugar’. El antropólogo Marc Auge ha mencionado en sus textos que esto quiere decir que es “un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico”



Para Sebastián Vargas, historiador, profesor e investigador de la Universidad del Rosario, el ‘no-lugar’ ha sido la forma adecuada para definir el olvido y el desinterés que en ocasiones los habitantes le han otorgado al monumento.



También consideró que se debe reconocer que, con el tiempo, algunas personas han logrado interpretar y resignificar la escultura más grande de Bogotá, puesto que muy seguramente esta no siempre significa o sirve para lo mismo. Añadió que casi siempre cuando se construyen este tipo de monumentos se hace con la idea de representar al país.



Así se encuentra actualmente. Foto: Laura Daniela Alarcón / EL TIEMPO

Su constante estado de deteriorado ha sido la muestra de un botón para entender, en cierta medida, que el monumento significa, para algunos, un lienzo para expresar por medio de grafitis, rayones o frases alusivas a la violencia contra la mujer y aquello que les preocupa.



“Cuando se hizo la restauración de la escultura no solo estaba abandonada, sino que además era una muestra de la pérdida del sentido simbólico, puesto que su deterioro físico determinaba un alto nivel de vandalismo y una violencia contra las mujeres”, mencionó el exdirector del IDPC.



Y aunque en 2019 se realizó esta intervención, rápidamente con las protestas volvió su estado de deterioro. Apenas unos meses duró su restauración.



Voces: así lo ven sus vecinos



Después de 75 años de la construcción del Monumento a las Banderas, hay quienes han evidenciado, en carne propia, hechos por los que ha padecido esta escultura representativa.



La señora Ana Dolores de Vargas, de 79 años, quien vive al frente del monumento, mencionó: “Llevo viviendo 20 años acá en Banderas y puedo decir con seguridad que este lugar se ha convertido en un espacio en el cual las personas y grupos sociales han podido darle un adecuado uso. Pues lo han apropiado como un sitio en el que vienen y realizan actividades como pequeños conciertos, muestras de bailes, diálogo y participación ciudadana".



No obstante, agregó que esto no se ve todos los días. Desafortunadamente, la gente considera el lugar como un sitio inseguro, debido a que no es frecuentado constantemente, además no tiene rutas de acceso fáciles.



Facebook Twitter Linkedin

Monumento a las Banderas. Foto: Archivo EL TIEMPO

“El monumento siempre será importante para la sociedad en la medida en que las personas comiencen a apropiarse de él, tomándolo como punto de encuentro para ejecutar actividades culturales, por citar un ejemplo”, mencionó el historiador Sebastián Vargas.



El historiador explicó que, con el tiempo, habría la posibilidad de que la sociedad comience cada vez más a resignificar la escultura sobre “el papel que tienen las mujeres en la sociedad y la violencia sexual”.



Hoy el monumento también es espacio para los jóvenes, quienes llegan al lugar como un espacio de entretenimiento. “Nosotros siempre venimos acá para reunirnos con los parceros después de salir de trabajar, pero también hay quienes vienen a fumar hierba, a ensayar, bailar o rayar con aerosol las estatuas”.

Del ‘No-lugar’ a convertirse en un lugar



El espacio es tomado por los jóvenes. Foto: Laura Daniela Alarcón / EL TIEMPO

Aunque el monumento es visible para todos, muchos bogotanos no lo consideran un espacio para visitar y disfrutar.



“Es importante que se generen proyectos, iniciativas y experiencias que permitan a la ciudadanía apropiarse de los monumentos y espacios monumentales para controvertirlos, preguntarse sobre su historia y cómo este puede resultar pertinente o no para la contemporaneidad”, agregó Sebastián Vargas.



Así mismo, el exdirector del IDPC puso sobre la mesa el reconocimiento que la alcaldía de Bogotá y Kennedy no le han otorgado al monumento, de modo que se pongan en el trabajo de crear e incentivar espacios dentro y alrededor del monumento, con el objetivo de que este pueda ser más accesible para la ciudadanía para crear una apropiación de la obra.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS