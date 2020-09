¡Ojo! Hay pico y cédula para subir a Monserrate este domingo

Este domingo 13 de septiembre habrá pico y cédula para el ascenso peatonal en Monserrate.



Así lo determinó del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) después de que el pasado fin de semana se registraran largas filas para acceder al sendero, una situación de riesgo en medio de la pandemia por covid-19.

Así las cosas, este 13 de septiembre solo podrán subir las personas cuya cédula termine en número par.



Recuerde que el sendero estará abierto de 7 a.m. a 2 p.m. Aunque no se exigirá inscripción previa, tenga en cuenta que puede haber límites en el aforo.



Además, tenga en cuenta que el sendero no estará abiertos los martes. Este día se lleva a cabo mantenimiento.

Las reglas para subir a Monserrate

- Horario: De 7 a.m. a 2 p.m.



- Es obligatorio el uso de tapabocas durante el recorrido.



- Los asistentes deben guardar distanciamiento mínimo de 2 metros.



- Llevar un kit de autocuidado con gel antibacterial o alcohol, toalla y botella de agua personal.



- No consumir comida durante el ascenso. Pero, claramente, sí se puede hidratar.



- Usar ropa cómoda y calzado adecuado.



- Aplicarse bloqueador solar.



- Acatar las instrucciones de las autoridades y del personal del IDRD.



- Permanecer a la derecha para ascender y a la izquierda para descender.



- En caso de aglomeración conservar la calma y no salir por caminos o senderos no



No está permitido:



- El servicio de baños ni de ventas.



- El ingreso de mascotas.



- El porte de armas.



- El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.



- El ingreso de coches o caminadores.



- Realizar recorridos por sitios diferentes al sendero.



- Arrojar basura durante el recorrido (no hay canecas).



- Adelantarse o correr en el sendero, esto genera peligro de accidentes a los usuarios.



- Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido.



- Obstaculizar el tránsito de los demás visitantes.

