Desaparición en Monserrate: lo que se sabe de siete menores de edad perdidos en Bogotá

Siete menores de edad y tres adultos, que este domingo 17 de diciembre tenían como plan subir el cerro de Monserrate, están desaparecidos luego de haber completado su propósito.

Según adelantó Kevin Díaz, el 'Noctámbulo' de Citytv, no hay rastro de las 10 personas desde las 10 a.m del domingo.



Al parecer, según contaron sus familiares, subieron al cerro sin dificultades. Sin embargo, al tratar de regresar habrían tomado una vía que no conocían.



Las autoridades confirmaron la desaparición de los siete menores de edad y tres adultos.



La Policía espera que con el mejoramiento de las situaciones climáticas se puedan reiniciar las labores de búsqueda con helicóptero.

AVANCE