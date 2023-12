Desaparición en Monserrate: lo que se sabe de siete menores de edad perdidos en Bogotá

Siete menores de edad y tres adultos, que este domingo 17 de diciembre tenían como plan subir el cerro de Monserrate, en Bogotá, están desaparecidos luego de haber completado su propósito.

Menores de edad desaparecidos en Monserrate

Teleférico de Monserrate. Foto: Cortesía

Según adelantó Kevin Díaz, el 'Noctámbulo' de Citytv, no hay rastro de las 10 personas desde las 10 a.m. del domingo.



Al parecer, según contaron sus familiares, subieron al cerro sin dificultades. Sin embargo, al tratar de regresar habrían tomado una vía que no conocían.



Las autoridades confirmaron la desaparición de los siete menores de edad y tres adultos.



La Policía espera que con el mejoramiento de las situaciones climáticas se puedan reiniciar las labores de búsqueda con helicóptero.



(Además: Aparecen de los tres menores que estaban perdidos en el cerro de Monserrate).



"Desde las siete de la noche está trabajando el equipo de Bomberos de Bogotá en la búsqueda. Las condiciones climáticas dificultaron la operación en la noche anterior", le dijo Ciprián Bohórquez, oficial de inspección de Bomberos de Bogotá a 'Citytv'.



Conforme contaron los familiares, los menores lograron llamar a la línea de emergencia y reportaron la situación. Sin embargo, no han podido ser rescatados.



"Ellos nos enviaron una ubicación y hemos estado tratando de llegar al punto. Pero el acceso ha sido muy difícil, muy complicado, las fuertes lluvias no han ayudado", añadió el Bohórquez.



Entretanto, algunas madres de los menores decidieron subir al cerro para tratar de encontrarlos por sus propios medios.



"Estamos desesperados, nos esperamos toda la noche. Los bomberos no han parado de buscar, pero nosotros necesitamos que nos ayuden. Ellos deben estar con mucho frío, ya no sabemos qué hacer", relató entre sollozos una de las madres de los desaparecidos.

