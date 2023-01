Colombia cada vez más se posiciona como una de las plazas más llamativas para la realización de eventos culturales, especialmente conciertos. Y es que a la capital del país, particularmente, han llegado artistas de talla mundial.



Tan solo en 2022 la ciudad presenció los conciertos de Kiss, Miley Cyrus, Demi Lovato, Dua Lipa, Louis Tomlinson, Harry Styles, Rosalía y C. Tangana, solo por mencionar algunos y excluyendo a quienes vinieron a participar en festivales como el Estéreo Picnic (así la lista crece mucho más).

Dependiendo de la agenda de cada uno ellos deciden si descansar en el hotel (como fue el caso de Louis Tomlinson, por ejemplo, quien se hospedó en el Four Seasons) o realizar algunas actividades turísticas; ese es el caso del español Antón Álvarez (más conocido como C. Tangana y ahora El Madrileño), quien no pierde oportunidad de ir a Andrés Carne de Res cuando viene a Colombia.



Pero, sin duda alguna, el destino predilecto es Monserrate, el más conocido de los cerros Orientales de Bogotá. Hasta allí se puede subir en teleférico, en funicular o caminando, y una vez se está arriba la vista es indescriptible: la ciudad reposa bajo las nubes capitalinas y si se tiene suerte se alcanzan a ver los nevados del Huila y del Ruíz.



Además, hay una basílica en honor al Señor caído de Monserrate, “el lugar donde se encuentra ubicado, encierra muchos misterios y se centra en las creencias, ritos y milagros que muchas personas le atribuyen. Entre esas historias está la de aplacar las sequías, evitar los temblores, calmar la violencia, bendecir a los novios y curar a los enfermos entre otras muchas más”, se narra en la página web del santuario.



Es preciso hacer un repaso, entonces, de los artistas que han disfrutado de tal experiencia en su paso por Bogotá.

Rosalía

Era el 31 de agosto de 2022 cuando Rosalía dejó anonadados a los asistentes en el Movistar Arena con su Motomami World Tour, pero antes de eso se paseó por la Plaza de Bolívar, corrió entre las palomas y subió a Monserrate, donde se encontró a un grupo de fans.

Y con seguridad se puede decir que le encantó, pues al ser entrevistada por ‘Vogue España’ confesó que guarda una postal del lugar en su cartera.

Justin Bieber

La última vez que Justin Bieber se presentó en Bogotá fue en abril de 2017 y, como Rosalía, aprovechó para ir a Monserrate. Estando allí no solo disfrutó de la vista, sino que entró a la basílica y rezó de rodillas.

One Direction

En abril de 2014 Colombia tuvo el privilegio de disfrutar del penúltimo tour de One Direction con cinco integrantes. El ‘Where We Are Tour’ se tomó El Campín y las fanáticas corearon himnos como ‘Midnight memories’ y ‘You & I’.



Pero antes de eso hubo varias afortunadas que se encontraron a Sandy Beales (bajo), Jon Shone (teclado), Dan Richards (guitarra) y Josh Devine (batería), quienes conformaban la banda.



Según cuenta una de ellas, llamada Valentina Arrieta Velasco, estaba por casualidad el 23 de ese mes en Monserrate cuando los conoció. Fue, por supuesto, una alegría muy grande, pues ella vivía en Barranquilla: “El mejor día de mi vida”.

G-Eazy

El rapero estadounidense G-Eazy, famoso por canciones como ‘Let’s get lost’, ‘Him & I’ y ‘Me, myself & I’, fue uno de los artistas en el cartel del Festival Estéreo Picnic en su edición de 2017.



Llegó un día antes, visitó el centro de Bogotá y también subió a Monserrate, de cuya experiencia queda esta postal:

U-Kiss

En la actualidad es más común que los grupos de k-pop hagan conciertos en Colombia, de hecho el próximo 25 de enero NCT-127 estará en Bogotá, pero hace unos años no era así.



Por eso es tan icónica la visita de U-Kiss a la capital del país. Ocurrió en 2012 y la dejaron grabada en una serie de vlogs. Uno de esos se llama ‘Un paseo por Monserrate’ y muestra a los miembros paseando por este sector.

