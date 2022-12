Si desea visitar el sendero de Monserrate el próximo domingo 25 de diciembre, puede hacerlo sin ninguna novedad, ya que estará abierto al público en su horario habitual de miércoles a lunes de 5 a.m. a 1 p.m.

Recomendaciones:



1. Llevar un kit de autocuidado con toalla y botella de agua personal.



2. No consumir comida durante el ascenso.



3. Usar ropa cómoda y calzado adecuado.



4. Utilizar bloqueador solar.



5. Hidratarse durante el recorrido, manteniendo la distancia.



6. Acatar las instrucciones de las autoridades y del personal del IDRD.



7. Permanecer a la derecha para ascender y descender.



8. En caso de aglomeración conservar la calma y no salir por caminos o senderos no autorizados.



9. Por la alta exigencia física se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardiacas o respiratorias.

REDACCIÓN BOGOTÁ