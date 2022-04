En Semana Santa, el cerro de Moserrate es, sin duda, uno de los principales destinos de bogotanos y visitantes en la capital del país. Y este año es especial, pues después de más de dos años de pandemia, en el cerro se vivió un ambiente similar al que se tenía antes de la llegada del covid-19, con una buena afluencia de público.

De hecho, según cifras de la Alcaldía de Bogotá, durante el Jueves Santo más de 22.000 personas subieron por el sendero de Monserrate y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte informó que no hubo ninguna novedad durante esta jornada.



Si aún no ha ido esta semana y quiere hacerlo, recuerde tener en cuenta todas las recomendaciones y requisitos de bioseguridad y seguridad que tiene el cerro para que no pierda su ida. Entre estos está la obligatoriedad del tapabocas, que deberá usarse de manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz.



También deberá diligenciar un cuestionario sobre su estado de salud y es importante que esté desinfectando sus manos, para evitar la propagación del virus.

Hasta el domingo de Semana Santa, el horario para subir por el sendero será hasta las 12 del mediodía. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

Otras recomendaciones:



-Si tiene síntomas de gripa, evite visitar Moserrate.



-No subir mujeres en estado de embarazo.



-No llevar mascotas.



-No subir en estado de alicoramiento.



-Tampoco podrán subir niños que miden menos de un metro de estatura ni adultos mayores de 75 años.



- Bajar de manera rápida para evitar aglomeraciones.



El horario habilitado para subir por el sendero hasta el domingo 17 de abril es de 5 de la mañana hasta el mediodía. Después de las 12 m. los visitantes podrán subir por teleférico o funicular.



"Se tiene previsto que para los días de mayor afluencia, las personas tengan como última opción bajar por el sendero a las 4:00 p. m. Desde esa hora se solicitará a los asistentes que inicien el descenso", señaló la Alcaldía.



Tarifas del teleférico y el funicular:



Lunes a sábado

Ida y regreso: 23.500 pesos

Un trayecto: 14.000 pesos



Domingos

Ida y regreso: 14.000 pesos

Un trayecto: 8.000 pesos



El recorrido en el teleférico es de cuatro minutos, esto es entre la estación de la Circunvalar con Calle 26 hasta los 3.152 metros, en la estación sobre el cerro. Y el funicular es una opción destinada para aquellos que disfrutan ir por tierra y sobre rieles.



Si tiene dudas, consulte y amplíe información en la página web de Monserrate.

REDACCIÓN EL TIEMPO