Monserrate: estos son los beneficios para descender en teleférico es para usted

La vista que desde Monserrate se tiene de Bogotá, la fe que evocan su Santuario, sus peregrinos, sus jardines y fuentes, su gastronomía, sus bosques de niebla, sus atardeceres, sus noches estrelladas y su luna majestuosa hacen única la experiencia de visitar el Cerro de Monserrate.

La entidad encargada de la administración del teleférico a Monserrate ya dio a conocer la tarifa especial que va de lunes a sábado de 5:30 de la mañana hasta las 9:00 a.m. en el que los deportistas tendrán grandes beneficios, así solo lo utilicen por una sola vez.



Esta tarjeta funcionará de lunes a domingo en horario de 5:30 a.m. a 10:00 a.m. por lo que las personas podrán bajar pagando $7.500, lo que genera un ahorro grande, teniendo en cuenta que cada viaje cuesta $16.000.



Además de los descuentos, las personas también podrán hacer la recarga de la tarjeta con 30 tiquetes para descender y tendrá la facilidad de que no hará fila a diario. Para adquirir esta tarjeta, deberá ir hacia las taquillas y preguntarla.

Después, deberá pagar $35.000, que es el valor determinado para adquirir la tarjeta que corresponde a 365 días de beneficios. Una vez con esto, se escanea un código QR, el cual se entregará en la taquilla y deberá llenar el formulario o acercarse a la recepción de forma física, adjuntar un formulario digital con una fotografía 3x4 fondo blanco.



Una vez esta tarjeta esté activa, se podrán iniciar a hacer las recargas que se deseen, según los viajes que requiera la persona.



Pero esto no es lo único, ya que quien adquiera este plástico, podrá ingresar al “Programa fidelidad” que tiene como objetivo grandes beneficios como ingreso exclusivo a zona de ejercicios del pico de las guacamayas, que está en la parte superior de Monserrate.



También, obtendrán precios especiales en diversos establecimientos que están ubicados en la zona famosa llamada City U que son restaurantes. Esto solo aplica para deportistas o ciudadanos que suban a pie en ciertos horarios y esto aplica solo para bajar.

REDACCIÓN BOGOTÁ