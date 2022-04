Subir al cerro de Monserrate no solo es uno de los planes favoritos de quienes viven en Bogotá, sino también de los extranjeros que visitan el país y pasan sus días por la capital. En temporada de Semana Santa, especialmente, aumentan las personas que desean visitar este sitio turístico.



Tenga presente que en estos días santos no se permitirá el ascenso al cerro de mujeres con embarazos avanzados, niños que midan menos de un metro de alto y adultos mayores de 75 años.



Se tiene previsto que para los días de mayor afluencia, las personas tengan como última opción bajar por el sendero a las 4 p.m. Y es que hay tres opciones para que los visitantes puedan subir: por el sendero, teleférico o funicular.

Sendero

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte asegura que el camino está abierto todos los días de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. para subir, y para bajar de 5:00 a.m. a 4:00 p.m. El ingreso no tiene costo. No está permitido el acceso de mascotas.



Según su página web, el sendero peatonal cuenta con seguridad a cargo de la Policía Nacional. En total tiene 1.115 escalones y 2.350 metros. Por eso es importante tener una buena hidratación durante el recorrido y contar con un buen estado de salud.

Teleférico

"Se empezó a construir el 13 de agosto de 1953 y fue inaugurado el 27 de septiembre de 1955, con sus grandes ventanales en todos los costados, ofrece una imponente vista del cerro que contrasta con la hermosa panorámica de la ciudad", aseguran.



El teleférico tarda cuatro minutos en recorrer los 820 metros entre la estación de la Circunvalar con Calle 26 hasta los 3.152 metros, en la estación sobre el cerro.



El ingreso de mascotas debe realizarse siempre en su respectivo contenedor o guacal y permanecer en este durante el recorrido ya sea en funicular o teleférico. Es obligatorio presentar el carné de vacunas al día.



Para usar este servicio debe comprar un tiquete. Hay varias opciones:



Lunes a sábado

Ida y regreso: 23.500 pesos

Un trayecto: 14.000 pesos



Domingos

Ida y regreso: 14.000 pesos

Un trayecto: 8.000 pesos

Funicular

Esta opción es para aquellos que disfrutan ir por tierra, sobre rieles. El portal web de Monserrate narra que en diciembre del año 2003, el funicular inició una nueva etapa con un diseño más moderno en sus coches, con un techo de cristal para que nadie pueda perderse ni un solo detalle de la espectacular vista que ofrece.



Las tarifas son las mismas que las del teleférico.