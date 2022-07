Los feligreses, deportistas, turistas y ciudadanía en general, que deseen ascender a Monserrate por el sendero de 1.605 escalones, podrán hacerlo en los horarios habituales, hoy 20 de julio, Día de la Independencia en Colombia.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) , anunció que este recorrido típico de la ciudad estará abierto desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Está totalmente prohibido subir el sendero en compañía de mascotas y estar en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias prohibidas. Tampoco podrán ascender mujeres en avanzado estado de embarazo, niños o niñas que midan menos de un metro y personas mayores de 75 años.

Son 1.605 escalones a 3.200 metros de altura, por eso es importante hacer una buena hidratación durante el recorrido y contar con un buen estado de salud.

El ingreso es gratuito

El ingreso al cerro de Monserrate por el sendero peatonal no tiene costo . El horario en que está habilitado es de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. todos los días, excepto los martes.



Recomendaciones para subir a Monserrate por el sendero



1. No consumas comida durante el ascenso.



2. Usa ropa cómoda y calzado adecuado.



3. Utiliza bloqueador solar.



4. Hidrátate durante el recorrido, manteniendo la distancia.



5. Acata las instrucciones de las autoridades y del personal del IDRD.



6. Permanece a la derecha para ascender y descender.



7. En caso de aglomeración conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados.



8. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias.



9. Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL IDRD