El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer las restricciones que se deberán tener en cuenta para el ascenso al cerro de Monserrate durante la Semana Santa de este 2022.

Por prevención y para garantizar la seguridad de los asistentes a Monserrate, durante la Semana Mayor no se permitirá el ascenso al cerro de mujeres con embarazos avanzados, niños de menos de un metro de alto y adultos mayores de 75 años

Está totalmente prohibido subir el sendero en compañía de mascotas en estado de alicoramiento o bajo la influencia de sustancias alucinógenas. Son 1.605 escalones a 3.200 metros de altura, por eso es importante realizar una buena hidratación durante el recorrido y contar con un buen estado de salud.



El sendero de Monserrate estará cerrado el martes 12 de abril y habilitado los siguientes días santos: domingo 10, jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril, entre las 5 a.m. y el mediodía.



De acuerdo con la información del IDRD, los días lunes 11 y miércoles 13 estará funcionando de 5 a.m. a 1 p.m. y el martes 12 no habrá servicio por temas de mantenimiento, como es usual.



Se tiene previsto que para los días de mayor afluencia, las personas tengan como última opción bajar por el sendero a las 4 p.m. Desde esa hora se realizará un barrido para que las personas no se queden más tarde en el lugar.



El aforo será controlado por las talanqueras porque según los cálculos, aproximadamente en los días santos, se cuenta con el ascenso de 60.000 personas diariamente.

