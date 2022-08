Un atraco masivo sucedió en las últimas horas en Monserrate. Denuncias ciudadanas aseguran que varios deportistas que transitaban por el sendero peatonal del icónico cerro de Bogotá fueron abordadas por delincuentes, quienes los amenazaron armas para quitarles sus pertenencias.



(Le puede interesar: Bogotá: ‘No hay un horizonte definido en el futuro urbano de la ciudad’)

(Para seguir leyendo: Autopista Norte: así fue cómo en pleno trancón atracaron a conductor)

De acuerdo con primeras versiones dadas por las autoridades, encargado de la operación del sendero de Monserrate, al momento se han ubicado tres de las víctimas. Contactarlas es vital para poner las denuncias y que las autoridades puedan avanzar en sus investigaciones.



"Los hechos se habrían dado antes de la apertura del sendero. Ya se dispuso Sijin y Sipol", le confirmaron a EL TIEMPO.



La alcaldesa Claudia López, se pronunció este jueves sobre lo ocurrido: "Lamento el robo y angustia causada hoy a algunos ciudadanos en Monserrate. He reiterado las instrucciones precisas a @PoliciaBogota y @SeguridadBOG para capturar a los responsables y no descuidar el dispositivo de vigilancia que deben tener los cerros orientales y Monserrate".

Lamento el robo y angustia causada hoy a algunos ciudadanos en Monserrate.



He reiterado las instrucciones precisas a @PoliciaBogota y @SeguridadBOG para capturar a los responsables y no descuidar el dispositivo de vigilancia que deben tener los cerros orientales y Monserrate. — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 18, 2022

Lo que cuentan algunos testigos

Un vendedor que trabaja en el sendero de Monserrate le contó a City Tv que entre las 4:40 y 5 a. m. "comenzamos a ver que la gente bajaba muy apurada. Los trabajadores comenzamos a preguntarles qué ocurría y nos dijeron que los estaban atracando dos hombres con armas blancas y con armas de fuego. Algunos fueron heridos, muchos se cayeron por el afán de bajar y que las autoridades los recogieran. Pero las autoridades llegan aquí desde las 6 a.m. y no pudieron coger a nadie".



De acuerdo con este vendedor, en el tiempo que lleva trabajando en el cerro, "nunca había visto un caso como estos. Aquí la seguridad es buena, pero las personas madrugan desde las 4 a. m. y ya están subiendo el sendero. Pero el horario de los policías es desde 5 o 6 a. m. , entonces no hay seguridad tan temprano".



Otra ciudadana entrevistada por City Tv aseguró que incluso cuando ella sube, a las 6 a.m., no encuentra seguridad. "El llamado es a que haya seguridad, para que podamos subir con confianza y que el deporte siga llamando más gente".



"Me encuentro subiendo Monserrate en este momento y acaba de ocurrir un robo masivo. Es URGENTE que llegue la Polcía", trinó Daniela, una ciudadana que al ingreso al sendero se encontró con la angustiante escena de los deportistas atacados.

"Es súper desafortunado. Llevo 20 años subiendo, subo tres veces por semana y nos atracaron llegando al primer tramo fuerte -'el pueblito', lo denominamos nosotros los deportistas- nos salieron por delante y por detrás personas extranjeras, todos con armas de fuego", relató una de las víctimas. Al parecer, cerca de una decena de personas habrían perdido sus pertenencias a manos de la delincuencia.

"Les cuento una triste historia; madrugué a subir Monserrate y al llegar me encuentro con que acaban de robar y golpear a unos deportistas; lo que nos faltaba, ahora ni haciendo deporte nos sentimos seguros", trinó otra ciudadana.

Les cuento una triste historia; madrugué a subir Monserrate y al llegar me encuentro con que acaban de robar y golpear a unos deportistas; lo que nos faltaba, ahora ni haciendo deporte nos sentimos seguros. @Bogota @ClaudiaLopez @cerromonserrate — M A R I E☾ (@mapiis_i) August 18, 2022

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, ente enero y julio de 2022 se han registrado 61.663 denuncias de hurto a personas: un 6,1 % más que en el mismo periodo de 2021.

(Además: Por qué no ceden los casos de violencia intrafamiliar en Bogotá)

Noticia en desarrollo...

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Camilo Romero, periodista de City Tv