Monserrate es uno de los lugares turísticos más destacados de Bogotá. Locales y visitantes disfrutan de los planes que allí se pueden realizar, desde la actividad física durante el ascenso a pie hasta probar la gastronomía tradicional que aguarda en la cima.



Otros peregrinan al santuario para librarse de culpas, encomendarse al Señor Caído de Monserrate, o agradecerle por las ayudas recibidas.



Sea cual sea su objetivo, subir Monserrate es un plan que no se puede perder si vive o visita Bogotá.



Lea también: (Cinco datos curiosos que no conocía del cerro de Monserrate)

Facebook Twitter Linkedin

El santuario es uno de los sitios de peregrinación más importantes de Bogotá, recibiendo a miles de visitantes cada semana. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO.

Existen tres opciones para el ascenso, el funicular, el teleférico y el sendero peatonal, este último administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).



Tomar este camino no tiene ningún costo, pero debe tener en cuenta que se enfrenta a más de 1.605 escalones cuesta arriba y tiene cerca de 2.350 metros de extensión.



El sendero está abierto de miércoles a lunes, de 5:00 am a 1:00 pm para subir, y para bajar de 5:00 am a 4:00 pm, los martes no está abierto por labores de mantenimiento, informa el IDRD en su página web.



Además recomiendan no consumir comida durante el ascenso, usar ropa y calzado adecuados, bloqueador solar, hidratarse durante el recorrido y permanecer por la derecha para ascender y descender.



Siga leyendo: (La increíble historia de la mansión de París que subieron hasta Monserrate)



Debido a la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias.



En caso de aglomeración, piden conservar la calma y no salir por caminos o senderos no autorizados.



Tenga presente que en el sendero no hay baños públicos.

Lo que no puede llevar en su visita a Monserrate

Si tiene planeado visitar Monserrate, acate las siguientes reglas que tiene el IDRD para el ingreso.



No está permitido el ingreso de mascotas, plantas o semovientes, en esa misma línea no puede manipular o recolectar flora o fauna del lugar. Tampoco permiten el ingreso de elementos bicicletas, coches, caminadores, patinetas o zancos.



La entrada de mujeres embarazadas, mayores de 75 años, menores que midan menos de un metro, está restringida.



Vea también: (El Cerro de Guadalupe, uno de los lugares icónicos de la cultura en Bogotá)



No puede consumir bebidas alcohólicas, ni sustancias alucinógenas y está prohibido el porte de armas o elementos contundentes.



Recuerde que no debe llevar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido.



A la hora de subir no obstaculice el paso de los demás y no corra para evitar accidentes.

41.900 personas subieron al santuario de Monserrate para visitar al Señor Caído

Más en EL TIEMPO