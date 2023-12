Momentos de pánico que vivió conductor por incendio en estación de gasolina en Bogotá

En horas de la mañana de este viernes, 1 de diciembre, se reportó un incendio en una estación de gasolina de servicio Primax, ubicada en la carrera 68h con calle 20 sur, en Bogotá.



De conformidad con los últimos informes, no resultaron personas heridas del peligroso accidente. Sin embargo, dos vehículos que se encontraban en el área resultaron incinerados. Uno de los conductores explicó la situación.



(Lea también: Bomberos controlaron el grave incendio en estación de gasolina en el sur de Bogotá).

¿Qué pasó?

En charla con City Tv, el propietario de uno de los carros explicó que todo pasó cuando estaban tanqueando los dos automóviles y un trabajador pasó la manguera por encima del vehículo que se encontraba del lado izquierdo de la estación de gasolina.



Unos segundos después, la manguera ya estaba prendida en fuego, por lo que el conductor llamó al empleado de la bomba, quien intentó quitar el objeto que estaba encima del auto, "pero ya era tarde", explicó el testigo.



(Puede leer: 'Hubo disparos': roban a ocupantes de camioneta en importante vía de Bogotá | Video).



Esto desencadenó en que la manguera explotara y el fuego se empezara a expandir a gran medida, lo que alertó a la comunidad del sector para llamar a los Bomberos, quienes unos minutos después llegaron para controlar la situación.



"Bomberos de la estación Kennedy controlan un incendio de dos vehículos particulares en una estación de Servicio en la Carrera 68h con calle 20 sur. No se reportan personas lesionadas", informó el cuerpo de Bomberos.

'Los nervios me ganaron'

El propietario de uno de los autos explicó que apenas vio las llamas no supo qué hacer y prefirió hacerse a un lado, dejando así que su vehículo fuera consumido por el fuego, pues "los nervios le ganaron".



También informó que no solo perdió su carro, sino que todo lo que estaba dentro del vehículo también se incineró, como dinero en efectivo y documentos importantes: "Quedé sin papeles, sin nada".



(Siga leyendo: Video: delincuentes no pudieron prender moto que se iban a robar y tuvieron que huir).



Las autoridades, como la Policía de Bogotá y los Bomberos, siguen en el área del incendio que ya fue controlado para hacer las investigaciones correspondientes de las causas del mismo.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*con información de City Tv

Más noticias en EL TIEMPO