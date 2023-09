Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá, por el Centro Democrático, radicó una carta en la sede de Gustavo Bolívar exigiéndole que eliminé, corrija y se retracte sobre los graves señalamientos que hizo en su cuenta de X con unas vallas contra todos los candidatos.

El candidato de Gustavo Petro, dice el equipo de campaña, "de manera cobarde puso en boca de Molano una afirmación temerosa y falaz: I will kill your children”

El candidato añadió que esto atenta directamente contra los principios de transparencia de la información, vicia el debate electoral y afecta sin fundamento no solo el buen nombre, sino el derecho a ser elegido.

En la misiva, el candidato Molano le dice a Bolívar que, uno de los principales pilares de la democracia es la transparencia y la veracidad de la información. "No puede ser que usted pretenda utilizar nuevamente estrategias como las mentiras, la desinformación, la violencia y el odio para ganar las elecciones del 29 de octubre".



Añade que la valla digital publicada en la cuenta de X del candidato del Pacto Histórico, el pasado 10 de septiembre, en la cual pone en su boca la afirmación 'I will kill your children', afirmación que hasta la fecha ha tenido 1.1 M de vistas, 8.093 likes y 1.800 comentarios atenta directamente contra los principios de transparencia de la información viciando el debate electoral.



Molano agrega que ningún bien le hace a la democracia, ni a la ciudad que Bolívar base su campaña en falacias, "esto no es una novela, aquí no estamos en un stand up comedi, esto es una campaña electoral y la decisión que deben tomar los ciudadanos el próximo 29 de octubre no puede estar viciada por sus acusaciones sin fundamento que atentan gravemente contra mi buen nombre y mi dignidad".



Por todo lo anterior, le exije que de inmediato elimine la publicación en mención de su cuenta X y que publique en su misma cuenta X y en el mismo horario, una corrección, aclarando que no tiene ningún fundamento para hacer afirmaciones como esa en contra de Molano y a restaurar el daño hecho a su buen nombre, a su dignidad, a su intimidad y por el impacto que dichas afirmaciones sin fundamento tienen en el electorado. "Sin lugar a dudas, afectan mi derecho a ser elegido. También lo conmino a que en ese mensaje invite a los que con su publicación difundieron a eliminar estas falacias".

