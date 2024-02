Modelos de seguridad internacionales que podrían ser aplicados en Bogotá

Los últimos dos meses para Bogotá no han sido nada fáciles en materia de seguridad. Al menos 11 robos a establecimientos comerciales, 54 sicariatos, hurtos de camionetas blindadas de alta gama y el incremento en 47 por ciento de las extorsiones tienen no solo a la ciudadana inquieta sino que ha generado una reacción inmediata de todas las autoridades.



‘Plan Bogotá’ es la nueva estrategia de la Policía para frenar la ola de criminalidad que vive la capital. Foto: Secretaría de Seguridad

Pese a este panorama y a que el alcalde Carlos Fernando Galán ha reiterado que “el problema no es de percepción sino de un tema de realidad de inseguridad”, el presidente Gustavo Petro señala que la capital del país tiene el “promedio de homicidios más bajo de la historia de desde hace más de 4 décadas” y que “la ciudad está a punto de salir de las ciudades consideradas violentas en el mundo”.



Aunque ambos mandatarios tienen visiones diferentes de lo que está pasando en la ciudad, lo cierto es que se han puesto de acuerdo para poder desplegar acciones con las autoridades que permitan frenar la crisis de seguridad que se ha tomado a la ciudad.



Entendiendo eso, EL TIEMPO consultó a expertos que revisaron estrategias internacionales de seguridad ciudadana que les ha permitido a grandes urbes en momentos de crisis salir adelante y de las que Bogotá podría tomar elementos para la batalla que está dando contra la inseguridad.



La Policía hace requisas en varios sectores. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Aunque hay cinco modelos internacionales que los analistas destacan, también son claros en decir que las estrategias dependen del contexto de cada ciudad y uno de los problemas relacionados con la seguridad en ciudades como Bogotá tiene que ver con la adaptación de modelos exteriores que no analizan el contexto ni las características del servicio de Policía de Colombia.



Dice Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, que hay estrategias que aunque exitosas en otras partes del mundo no funcionan en Bogotá porque aquí no tienen la misma concentración de la Policía.



Es decir, mientras que en ciudades como Santiago de Chile, Madrid o Londres los agentes de policía se dedican netamente a labores de seguridad y convivencia, en Bogotá los uniformados deben asumir una gran carga de seguridad nacional.

En esa vía, dice que hay cinco modelos de seguridad ciudadana exitosos: Londres, Madrid, Santiago de Chile, Costa Rica y Buenos Aires.

“Estos modelos funcionan

porque la policía

solo se dedica a los delincuentes, acá la policía también se dedica a lo que el Gobierno no atiende”. FACEBOOK

TWITTER

Para Nieto, las estrategias aplicadas por estas ciudades tienen cuatro factores en común.



El primero, todos estos modelos internacionales tienen agentes de Policía Integrales y en caso de tener divisiones, son solo dos: los de crimen y los de convivencia.



Para el experto, el modelo de Policía de Colombia tiene una estructura que hace que todos los procesos sean mucho más demorados y que pierdan efectividad.



Por ejemplo, en Bogotá, aunque todas las situaciones son atendidas por el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, luego deben ser remitidos a alguna especialidad policial de acuerdo con el tipo de caso del que se trate.



El segundo aspecto, los sistemas de policía son de los mejores pagos, de manera que no solo es vocación, sino retribución a un excelente servicio bien pagado.



En tercer lugar, destaca que los indicadores de eficiencia y eficacia incluyen mediciones sobre la atención a la ciudadanía con resolución de casos y no solo conteos de operatividad (capturas, incautaciones o traslados).

La Policía priorizó varios sectores de la localidad. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Cuarto, y para el analista el más importante. La Policía tiene respeto de la ciudadanía porque tiene las herramientas para actuar y atiende solo lo que debe mientras el Gobierno y la justicia funciona hacen su parte.



Bajo esa línea, estos factores permiten que los esquemas policiales puedan demostrar mejores resultados.



“Al final, los modelos de Policía que funcionan en el mundo lo hacen porque son sociedades con garantías sociales, donde no es rentable delinquir y donde la autoridad y la justicia funcionan”, puntualizó Nieto.



Por su lado, Henry Cancelado, director académico de la Universidad Militar Nueva Granada y experto en seguridad y defensa, señala que un modelo exitoso de seguridad es el de Nueva York, que se ha enfocado en la creación de “entornos limpios y seguros”.



Dice Cancelado que desde la década de los 70 en esa ciudad ha primado el interés por frenar la vandalización de los espacios públicos y que eso “cohíbe la acción del delito”.



También resalta que este modelo tiene muy bien definido el por qué y para qué de las acciones focalizadas y que no pretende atacar todo al tiempo, lo que hace que tenga una presencia policial definida y permanente.



“Esto es un elemento netamente visual, pero la presencia policial disuade y en Bogotá hay un gran déficit de uniformados”.

El director de la Policía, general William Salamanca, (centro) convocó a una cumbre de seguridad en la capital. Foto: Foto: Policía Nacional de Colombia

Finalmente, los expertos destacan dos modelos extranjeros que fueron aplicados en momentos específicos en ciudades en crisis: Costa Rica, en 2012, adoptó un modelo de policía 100 por ciento preventivo que trabajaba en articulación con todos los sectores de la sociedad. Esto permitió que un 60 por ciento de los cuerpos policiales estuvieran desarmados.



“Eso se logra cuando el resto del sistema de atención social y calidad de vida eleva niveles”, dijo Nieto.



Por otro lado, el modelo de seguridad de Argentina en 2017. En ese año, en medio de una situación compleja, se impuso un plan de desescalamiento por delitos, es decir, cada seis meses todas las instituciones del sistema de seguridad y convivencia se dedicaron a solo a atacar una conducta delictiva de forma contundente.



“No es que es que no se atendieran el resto de delitos, sino que la inversión, la inteligencia, los esfuerzos y presencia se dedicaron a atacar un mercado criminal muy decididamente”.



Gracias a esto se focalizó y se optimizó el esfuerzo porque desde la policía nacional hasta la local estaban trabajando en un mismo objetivo.



REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO

EL TIEMPO

