A través de sus redes sociales, la joven bogotana Jineth Riveros denunció a su expareja, quien la golpeó en varias ocasiones después de que ella le cobrara un préstamo de cinco millones que le había hecho en días pasados.



“Nunca llegué a pensar que pasaría por esto, pero quiero hacer público mi caso: sostuve una relación con este personaje en la que salí robada y maltratada tanto física como mentalmente. Me sacó prestada una plata para pagar una deuda de 5 millones de pesos y adicional a eso comprarle una cama, pagarle un arriendo, porque el pobre no tenía nada y no tiene nada”, dijo la joven modelo en su publicación.



También comentó en su denuncia que, además de recibir insultos y amenazas del hombre, recibió puños en la cara y en una ocasión él intentó ahorcarla.



“Me maltrató hasta más no poder solo por cobrarle dicha deuda”, añadió.



De acuerdo con Riveros, el hombre, quien en redes sociales se identifica como ‘Pepe’, suele robar dinero a personas cercanas y luego amenazarlas con violencia.

“Él me retenía el celular, me retenía para que yo no saliera y no le contara a mis papás. Luego del primer episodio me decía que no me iba a golpear más en la cara porque no quería embalarse; ahí fue cuando me comenzó a ahorcar.”, comentó Riveros a City Tv.



Riveros aseguró que las agresiones duraron seis meses, pero que decidió comentar su caso para alertar a las demás mujeres. Ya hizo la respectiva denuncia a la Fiscalía.



“Hablo porque estoy cansada de las amenazas de muerte que me ha dicho y el miedo a salir lastimada, pero no quiero que ninguna mujer vuelva a pasar por este tipo de cosas”, dijo en sus redes sociales.



De acuerdo con la Procuraduría, este 2023 se han emitido 4.142 alertas similares por casos de violencia en todo el país, se han registrado 19.606 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y se han practicado más de 8 mil exámenes medico-legales por presunto delito sexual.

