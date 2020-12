Moción de duelo en el Concejo por víctimas del 9 y 10 de septiembre

El Concejo de Bogotá adelantó este miércoles una moción de duelo por los jóvenes asesinados este año en dos hechos fatales: las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre y el incendio en la estación de Policía de Soacha.



En total, son más de 20 las víctimas fatales que dejaron estos hechos. El Concejo de Bogotá dio un espacio a las familias para que contaran sus historias e hicieran sus exigencias.

Prima de Angie Paola Baquero (asesinada en Suba): "Estamos pidiendo justicia. No se tiene claridad de qué fue lo que sucedió. Mucha gente dice 'son unos vándalos', pero el hecho de que alguien esté protestando no le da derecho a la Policía de accionar sus armas (...) Muchos iban pasando, tratando de refugiarse. Queremos eso, justicia, no más".



Madre de Angie Baquero: "Todavía no entiendo por qué mataron a mi hija. Quiero que el Policía que le disparó a mi hija esté tras las rejas. No sé por qué dieron esa orden de masacrar a la gente, Mi hija no es la única, murieron otros 12. Gracias a Dios la Alcaldía me ha colaborado, pero nadie más me ha llamado a decirme qué pasó con mi hija (...) Nos han olvidado, esos días, el 'boom' del momento ya pasó. No sé volvió a decir qué pasó el 9, 10 y 11 de septiembre".

Angie Paola Baquero Foto: Archivo particular

Hermana de Freddy Mahecha (asesinado en Suba): "(Era) un joven de 19 años trabajador y muy humilde, venía a buscar una oportunidad y perdió la vida. Hoy hace tres meses el dolor es intacto". ​

Freddy solo salió a la tienda y habría recibido un impacto de bala perdida durante las protestas. Foto: Archivo familiar

Padre de Julieth Ramírez (asesinada en Suba): "Esos actos demenciales. Julieth Ramírez Mesa, dicho por la Fiscalía, es víctima e inocente de la situación. Es fácil cuando no eres víctima... pero reitero, Julieth era un niña inocente. La masacre o la violencia que está viviendo el país llegó a la ciudad. Contra la institución no tengo odios ni rencores... (...) Mi hija fue la primer víctima, pasaba por ahí inocentemente. Me uno al dolor de las víctimas, haya sido el escenario que haya sido. Detrás de todo esto tiene que haber algún tipo de orden... Hay mucho dolor en mi familia".

Julieth Ramírez, una de las víctimas fatales del nueve de septiembre. Foto: Tomada de Facebook.

Hermana de Cristian Hernández (asesinado en El Verbenal, Usaquén): "La Policía no me tendió la mano cuando yo lo necesité, cuando mi hermano estaba vivo. Quiero que se haga justicia, ya se cumplen tres meses y el asesino de mi hermano sigue suelto y en un CAI de la localidad. Es una burla para nosotros que él pase por nuestro lado. No veo el cambio. Él nos destruyó la vida"

"Es muy duro oirlos. La responsabilidad del Concejo es que no los olvidemos. La verdad no reemplaza a quienes se fueron, pero contribuye al proceso de duelo. Tienen que cambiar cosas para que esto no se repita. Quiero manifestarles nuestro compromiso para que esto no quede en la impunidad", manifestó Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá.



Vladimir Rodríguez, Alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, también manifestó su solidaridad con las víctimas: "No puede ser que en Bogotá asumamos una posición pasiva, como la que en otras partes del territorio se han presentado (...) Para que nunca más ninguna vida (se pierda) por ejercer el derecho legítimo a la protesta o por tener el atrevimiento a ser joven".



Además, la alcaldesa Claudia López también se manifestó a través de su cuenta de Twitter: "Han pasado tres meses de los dolorosos hechos del 9 y 10 de septiembre en el que en medio del uso indiscriminado de armas de fuego por algunos miembros de la Policía resultaron heridos por bala 75 ciudadanos y murieron 8 y no hay ninguna sanción concreta en Policía ni Fiscalía. @Bogota no aceptará la impunidad de esos hechos. Ya tenemos un acuerdo con PNUD y Alta Comisionada DDHH para que nos apoyen en la elaboración de un informe de verdad y memoria. Y seguiremos apoyando las acciones judiciales de las víctimas para garantizar justicia."

Han pasado tres meses de los dolorosos hechos del 9 y 10 de septiembre en el que en medio del uso indiscriminado de armas de fuego por algunos miembros de la Policía resultaron heridos por bala 75 ciudadanos y murieron 8 y no hay ninguna sanción concreta en Policía ni Fiscalía. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 9, 2020

Hablan familiares del incendio en Soacha

Hermana de Cristian Rincón (víctima del CAI de San Mateo, Soacha): "En el CAI ese día íbamos para visita. La Policía no les dio visita, a los muchachos los tenían maltratados, no les daban la comida ni lo que les dábamos a ellos. Fallecieron calcinados (...) Las familias exigimos justicia y que nos aclaren qué pasó. En Soacha no nos han escuchado ni el Alcalde, ni los concejales, ni la Fiscalía. Nadie nos ha dado una respuesta. Al otro día el CAI estaba pintado como si no hubiera pasado nada".



Cuñado de otra de las víctimas del CAI de San Mateo: "Cuando llegamos eso era un caos total. Vimos en los videos que los muchachos habían hecho una especie de protesta (...), les dijeron que no tendrían visitas al día siguiente. Ellos en forma de protesta hicieron una hoguera controlable. En los videos se ve cómo entra un policía y se acelera el fuego. En la confusión no se pone atención... pero luego a varios muchachos les aparece en el cuerpo gasolina. Ellos duraron 20 minutos 'metidos en la candela'. En ese CAI no había un extintor ni un botiquín. Lo único que exigimos es justicia. Después de tres meses el Alcalde de Soacha no ha llamado a dar una condolencia".

