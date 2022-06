Un total misterio es lo que rodea la muerte de José Mauricio. Según el relató la mamá del menor, el joven salió a hacer un trabajo del colegio con unos compañeros y nunca más regresó a la casa.



"Mi hijo salió a hacer una tarea y resultó en una vivienda totalmente diferente a donde se suponía que iba a estar. Yo a las 4:30 llamé al celular de él a ver donde estaba y me contestaron del CTI diciendome que ese celular lo habían encontrado en una casa extraña y que habían unos heridos. Nunca me dijeron que mi hijo estaba muerto", señaló Claudia Ospina.

En esa misma llamada, según cuenta la madre, el agente le dijo que los heridos habían sido trasladados al Hospital de Kennedy y que quizá allá podría encontrar a su hijo. "Yo llegué al hospital y nadie me daba información hasta que me encontré con una patrullera. Ella me dijo ¿cómo es su hijo?, que le mostrara una foto, entonces lo hice y me dijo 'su hijo esta muerto', sin tener consideración me dijo así, como si se tratara de cualquier cosa que hubiera muerto".



Según la denuncia de la madre, nadie le ha dado información sobre lo que pasó con su hijo y además aseguró que entre los jóvenes que esa tarde se encontraban en esa casa dos de ellos estaban bien y nunca avisaron de lo que estaba pasando. "Yo sé que ellos no eran amigos, que eran solo compañeros, pero nunca dijeron nada. A mi me informaron que a mi hijo lo encontraron totalmente desnudo".



La muerte del joven estudiante del colegio Eduardo Umaña Luna, de la localidad de Kennedy, sigue siendo todo un misterio. Según la información entregada por la familia del menor, el colegio no se ha pronunciado al respecto pues todos los jóvenes que estaban esa fatídica tarde en la vivienda pertenecían a la misma institución.



Uno de los hechos que ha generado más consternación entre los allegados a José Mauricio es que uno de los menores que presenció los hechos declaró que el sabia todo lo que había pasado, pero que no estaba dispuesto a contar los detalles hasta que no salieran los resultados de la investigación, según detalló Claudia Ospina.



REDACCIÓN BOGOTÁ