Hombres del Ejército y de la Policía inspeccionaron durante varias horas la vereda Bermeo, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, el domingo 12 de febrero.



Sair Aguirre, dueño de la finca El Encanto, denunció un hecho que tiene desconcertadas a las autoridades locales y a otros finqueros y en alerta a las autoridades.

Se trata de la desaparición 33 ejemplares de bovinos de la raza Limousin, en hechos que se habrían presentado el pasado fin de semana. Los uniformados, tras la inspección del predio, no hallaron indicios o pistas que lleven al paradero de las reses. Literalmente se esfumaron.

EL TIEMPO habló con la víctima y manifestó que el caso está plagado de “extrañas circunstancias”; al tiempo que las autoridades indagan los hechos.

“Las cámaras de seguridad de la finca y varias zonas del pueblo no dan señales de que haya salido un vehículo de carga la semana pasada. Tampoco hay huellas de las reses en los alrededores de la finca. Se indaga si se trató de un robo continúo, toda vez que las cercas no fueron violentadas”, dijo Aguirre en diálogo con este diario.

La pérdida de los bovinos podría sumar unos 500 millones de pesos. Foto: Archivo particular

El jugoso valor de las reses



El ganadero señaló que más de la mitad de los ejemplares eran vacas que estaban embarazadas. “Precisamente para eso íbamos hacerles chequeos, para todo el seguimiento a sus estados de salud”, dijo.

Añadió el empresario que el valor de cada res en estado de embarazo aumenta su precio, por lo que estima que la pérdida de los bovinos podría sumar unos 500 millones de pesos, debido a que cada ejemplar podría tener un costo de entre 15 y 20 millones de pesos.

“Esas reses son finas, no son para el sacrificio, sino para sacar crías. Ese tipo de ganado se utiliza para los cruces que terminan aportando carnes magras con menos vísceras y menos huesos. De ahí que su precio sea tan elevado. Tener un ganado de estos es muy costoso por todo el mantenimiento y cuidado que demanda”, explicó Aguirre, quien añadió que en la finca tenía un pie de cría con más de 50 ejemplares de esa misma especie.

Administrador de la finca, pieza clave



La víctima señaló que en la tarde del domingo le avisaron que el administrador de la finca fue hallado con vida en una clínica de Soacha bajo los efectos de una droga.

“Me enviaron una foto del administrador y parece ser que fue drogado. Yo no he podido hablar con él, pero me dijeron que lo recogieron en la calle desorientado y ahora mismo está en un proceso de desintoxicación”, señaló el denunciante.

Comunicado de Asolimousin. Foto: Asolimousin

Se espera la recuperación del encargado de la finca para que pueda aportar detalles a la investigación y despejar la duda con relación a cómo desaparecieron las reses.

El ganadero también indicó que la primera que puso la denuncia de lo ocurrido fue la esposa del administrador. “Ella dijo que la encerraron por varias horas y no supo más de su esposo hasta que se percató que él y el ganado no estaban en la finca”.

“Amplié la denuncia ante las autoridades con más detalles para que agilice la investigación del caso”, manifestó Aguirre, quien indicó que la finca ya fue visitada por los investigadores de la Fiscalía.

Por su parte, Asolimousin, el gremio que agrupa a los criadores de este tipo de ganado, emitió un comunicado en donde daba detalles de que el posible hurto se había registrado el día 11 de febrero, en horas de la madrugada.

Además, en un comunicado, la asociación solicitó a la comunidad aportar información del posible robo, en caso de tenerla.

Otros robos en el municipio



EL TIEMPO también conoció que en los últimos días se registraron dos hurtos en igual número de fincas en el municipio de donde ladrones se llevaron 11 cantinas (recipiente para almacenar la leche) y dos equipos de ordeños.

“Les pido el favor que si llegan a saber de personas que están vendiendo cantinas baratas y que ofrezcan equipos de ordeños les avisen a la Policía para poder romper la cadena de los ladrones”, aseguró un vocero de la Junta de Acción Comunal de El Pantano.

Uniformados de la Policía inspeccionaron ambas fincas para adelantar las investigaciones.

