La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que para asegurar la movilidad en medio de las manifestaciones de hoy 28 de abril se dispondrá de un operativo que cuenta con el apoyo de 1.000 uniformados adicionales que viene de departamentos cercanos como CUndinamarca, Boyacá, Casanare y Tolima.



Por otra parte, se habilitaron 15 puestos de control nocturnos quienes vigilaran las infracciones más recurrentes por conductores irresponsables que no respetan las normas, como el exceso de velocidad y la ingesta de bebidas alcohólicas.

Puntos de concentración en Bogotá

En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene confirmados al menos 25 puntos donde se convocaron plantones, marchas y actividades culturales:



- Universidad Pedagógica Nacional (Plantón y marcha): 10 a. m.

- Universidad Javeriana (Plantón): 1 p. m.

- Carrera 50 con calle 3 (Evento cultural): 7 a. m.

- Parque El Pórtico (Calle 145 #100 A) (Marcha): 8 a. m.

- Casa de la Cultura Ciudad Bolívar: 8 a. m.

- Plaza de Bolívar (Marcha): 8 a. m.

- Carrera 10 con calle 27 sur (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a. m.

- Plazoleta Fundacional Bosa (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a. m.

- Puente de la Dignidad (Plantón): 9 a. m.

- Superintendencia de Sociedades (Plantón): 9 a. m.

- Cancillería (Calle 10 #5-51) (Plantón): 9 a. m.

- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Marcha): 9:30 a. m.

- Plazoleta Biblioteca Pública La Marichuela (Usme) (Evento cultural con reivindicaciones): 10 a. m.

- Monumento a Banderas (Marcha): 10 a. m.

- Fiscalia General de la Nación (Plantón): 10 a. m.

- Parque Nacional (Marcha): 11 a. m.

- Parque de Los Hippies (Marcha): 11 a. m.

- Colegio Guillermo León Valencia (Plantón): 1 p. m.

- Universidad Nacional - Salida calle 26 (Olla comunitaria): 1 p. m.

- Universidad Distrital Sede Tecnológica (Plantón): 2 p. m.

- Parque Central de Fontibón (Caravana): 2 p. m.

- Portal Américas - Rotonda El Tintal (Plantón): Sin hora definida

- Monumento a Los Héroes (Evento cultural con reivindicaciones): Sin hora definida

- Puente Puerta del Sol: (Calle 80 con 102) (Evento cultural): Sin hora definida

Minuto a minuto



6:05 a.m.



Por procedimiento de retiro de tractocamión en la Autopista Norte, se presenta bloqueo con grúa en la calle 142 para despejar la vía. Se prepara contraflujo y se dejan de atender las estaciones Toberin, Calle 161, Mazuren, Calle 146 y Calle 142.



4:00 a.m

​

Por accidente vehicular de particular (tractocamión) que pierde el control y queda atravesado en el carril mixto a la altura de la calle 142 con autopista en sentido Norte - Sur, a la hora se presenta invasión de carros particulares al carril troncal.