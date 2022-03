Este viernes 11 de marzo se está llevando a cabo la primera jornada de descuento del IVA de 2022 en Bogotá, en la cual algunos artículos están exentos del Impuesto al Valor Agregado.



Vale destacar que la jornada de este viernes es un mecanismo de apoyo a la reactivación económica en medio de la crisis causada por la pandemia de covid-19.

Cabe mencionar que el descuento en el IVA aplica desde las 12 a. m. en todas las categorías que tengan la exención del gobierno y que no superen los montos establecidos.



Estas son: vestuario y complementos no mayor a $ 760.080; electrodomésticos con un valor menor o igual a $ 3.040.320; juguetería, no mayor a $ 380.040; útiles escolares que tengan un valor menor a $ 190.020; elementos deportivos inferiores a $ 2.904.640.



Algunos centros comerciales de la capital han tomado la decisión de extender su horario de funcionamiento. Plaza de las Américas, Plaza Imperial, Titán Plaza, Salitre Plaza, Santa Ana, Atlantis, Gran Estación y El Edén, entre otros, funcionarán hasta las 11 p.m.

Minuto a minuto

09:00 a.m.

"Hemos registrado, como en otros días sin IVA, ventas en productos de tecnología y también ropa, calzado y accesorios. Vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta la medianoche trabajando para que los clientes lleguen y hagan sus compras", señaló la gerencia del centro comercial Gran Estación.



08:00 a.m.

Arriba Bogotá habló con el Gerente de Mercadeo de PayU, Carlos Fajardo, sobre el día sin IVA.

#ArribaBogotá

💳 | Hablamos con el Gerente de Mercadeo de PayU, Carlos Fajardo, sobre el día sin IVA. De acuerdo con su reporte, hasta ahora van 8 millones de dólares en ventas y cerca de 60 mil transacciones. @MafeDiazGdosP@CityTv pic.twitter.com/GbJtOjCDwt — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) March 11, 2022

7:30 a.m.

​En el Alkosto de la 170 las personas aprovechan los descuentos para llevar electrodomésticos.

Alkosto de la 170. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

7:00 a.m.

Fenalco Bogotá estima ventas alrededor de los 3,5 billones de pesos en el primer día sin IVA del 2022.



6:30 a.m.

Los primeros comprados empiezan a llegar a las megatiendas de la ciudad.​ Así se ve a esta hora el Alkosto de la avenida 68.

Alkosto de la avenida 68. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

