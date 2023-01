El borrador de un proyecto de ley que sacaría del mercado a las aplicaciones de transporte tipo Uber ocasionó protestas durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.



(¿Qué dice el proyecto que desencadenó protestas de conductores)

A tal punto que la alcaldesa Claudia López manifestó que "Bogotá no resiste que cada inconformidad o anuncio del Gobierno nacional termine en zozobra y bloqueo". Y añadió que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y la Superintendencia de Transporte llevarán a cabo mesas de diálogo con los conductores que usan esas aplicaciones.



(Lea: Anuncian mesa de diálogo entre conductores de 'apps' y Mininterior tras bloqueos)



Justamente, el ministro Reyes, en diálogo con la W, señaló que no se van a prohibir los sistemas de transporte que han venido supliendo lo que el Estado no da.

"Si no tenemos consenso, no vamos a radicar el proyecto", agregó.



Reyes envió un mensaje de tranquilidad a los conductores y a sus familias: "No vamos a prohibir las plataformas".



El ministro Reyes insistió en que el proyecto no se radicará en Congreso, por decisión del presidente Gustavo Petro, hasta que no haya un consenso.



"Buscamos un consenso de cómo las vamos a formalizar y cómo prestan el servicio en condiciones ajustadas al marco de la ley", dijo.



Por su parte, José Daniel López, director de Alianza IN, gremio de aplicaciones e innovación de América Latina, manifestó que las mesas de diálogo se iniciarán este miércoles. "speramos encontrar una solución. Hay que reglamentar, no prohibir", indicó.

Acaba de llamarme el Ministro de Transporte @MinistroReyes. Acordamos reunirnos mañana, junto a representantes de los conductores que usan plataformas. Esperamos encontrar una solución.



Hay que reglamentar, no prohibir. — José Daniel López (@lopezjosedaniel) January 31, 2023

En el proyecto, según López, pretende bloquear en internet las apps que intermedien servicios de movilidad con vehículos particulares, inmovilizaciones prolongadas a los carros por un término de entre 1 y 3 meses e incluso multas de más de $ 10 millones para los ciudadanos que usen estas plataformas.



Respecto al borrador, el ministro Reyes señaló que es un proyecto que se viene trabajando a través de mesas de trabajo, pero no se radicará en el Congreso hasta que exista un diálogo con las plataformas y los conductores.



"No es un texto que aparece de la noche a la mañana", indicó Reyes, quien también aclaró que no es un proyecto definitivo.



Las protestas de este lunes dejaron a un policía lesionado tras ser arrollado por un vehículo manejado por un conductor de una de estas aplicaciones. En medio de las protestas se conoció un video donde un agente utiliza la fuerza para sacar a un conductor de su vehículo.

Creo que este no es el camino. Esto fue anoche en medio de las protestas de conductores que utilizan las aplicaciones para trabajar!!! ⁦@PoliciaBogota⁩ ⁦@ClaudiaLopez⁩ pic.twitter.com/xjCFpzZR5u — Yanelda Jaimes (@Yanelda) January 31, 2023

(Lea más sobre esta situación: Video: en medio de bloqueos, policía rompe vidrio de vehículo y saca a conductor)



EL TIEMPO