Luego de que se conociera que algunas figuras de la política nacional y distrital rumoraban en redes sociales sobre una posible reunión entre el presidente Gustavo Petro y el consorcio chino encargado de la construcción del Metro de Bogotá, para solicitarles que revisaran la posibilidad de hacer una parte del trazado subterráneo y no elevado, como está contratado, EL TIEMPO habló con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien desmintió esta versión.



(Le puede interesar: Primer vagón del metro de Bogotá ya arribó al puerto de Barranquilla)

De acuerdo con una publicación realizada en el portal web La Silla Vacía, el presidente Petro, el ministro de Transporte, y la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, habrían asistido a una reunión secreta con el consorcio conformado por la empresa china Harbour Engineering y Xi’An Metro en la que se le habría pedido a los empresarios que revisaran el diseño de la primera línea para explorar la posibilidad de que sea subterránea o que se construyan algunos tramos de esta manera.



Sin embargo, este diario se comunicó con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien afirmó que aunque sí hubo reuniones entre las partes mencionadas solo han tenido como finalidad conocer el avance del proyecto “ya que nosotros pagamos el 70% de la obra queremos saber cómo se está haciendo (…) no hemos dados pautas, ni lineamientos, ni recomendaciones porque eso es un proyecto ya contratado que no se puede modificar”, dijo el ministro.



Este diario también se contactó con la Alcaldía de Bogotá. Fuentes aseguraron no tener conocimiento de dicha reunión. De la misma forma, la oficina de prensa de la presidencia dijo que esa reunión nunca había estado programada y que nunca se incluyó dentro de la agenda del presidente Petro. No obstante, el ministro Reyes sí confirmó el encuentro.



(También puede leer: Así va la primera línea del metro de Bogotá)



Ahora, pese que Reyes dijo que nunca se había dado un lineamiento ni una orden para que se hiciera la primera línea del sistema de transporte subterráneo, lo cierto es que en el Congreso de Autoridades de Tránsito, que se celebró en Cartagena la semana pasada, el jefe de esta cartera si afirmó que lo que se había hecho era “solicitar que se estudie la posibilidad de que una parte del trazado de la Av. Caracas sea subterránea por el impacto ambiental y urbanístico (…) no como una orden; simple y llanamente porque no queremos que en un futuro se diga que nadie revisó el impacto que tendría esa parte”



REDACCIÓN BOGOTÁ