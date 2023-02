El municipio de La Vega, Cundinamarca fue escogido como uno de los lugares en los que se llevarán a cabo planes piloto de conectividad, en el marco de la política ConectaTic360, para llevar internet a las escuelas rurales, por eso, la mañana del miércoles que pasó, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones llegó a la zona para verificar la puesta en marcha de la estrategia y llevar 20 computadores.



También, en horas de la tarde, se dirigieron al municipio de Villeta, exactamente a la vereda Cune a hacer entrega de un centro digital.



La instalación y puesta en operación de este piloto tuvo un costo cercano a los 100 millones de pesos y tendrá una duración inicial de seis meses para beneficiar a 63 niños y niñas entre los 6 y 10 años de las instituciones educativas Laureles, Divino Niño, La Huerta y Minas. Además, a las personas que viven en inmediaciones a estas escuelas.



Los aliados estratégicos de este plan de prueba son: el Ministerio Tic; Rtvc, Sistema de Medios Públicos; Azteca Comunicaciones y Albentia Systems.



Durante el evento, los niños llevaron a cabo presentaciones culturales y tuvieron una clase de bilingüismo. Algunos de los personajes que asistieron fueron: el viceministro de Conectividad, Sergio Valdés; Adriana Vásquez, gerente (e) de Rtvc; Luis Alfonso Vargas, director de tecnologías convergentes de Rtvc; Sandra Gutierrez, secretaria de las Tic de Cundinamarca; Diego Caicedo, representante a la Cámara por Cundinamarca; el alcalde de La Vega, Eduar Matiz, entre otros.



Viceministro de Conectividad, en La Vega con un estudiante del Diviño Niño. Foto: Ministerio Tic

De acuerdo con el viceministro de Conectividad, Sergio Valdés, para poder llevar conectividad a las escuelas rurales de La Vega hicieron una combinación de tecnologías. “ A través de Azteca levamos la fibra óptica que es la conectividad troncal hasta la red de Rtvc. En Rtvc, recibe la señal, y con los equipos de Albentia se irradian las cuatro escuelas que vamos a impactar en este proyecto”, explicó Valdés.



Además, Valdés expuso que van a monitorear este piloto durante seis meses el desarrollo de todo el producto que están ofreciendo a los estudiantes de esas cuatro escuelas, y después de ese tiempo, van a mirar si lo replican en otros municipios y departamentos del país o si usan otra tecnología. Esto teniendo en cuenta que Colombia es un país de topografía diversa y no en todos los lugares funciona la misma solución tecnológica.



“El compromiso del gobierno es pasar de un 60 % de conectividad a un 85 %. Acá lo que queremos es, en una alianza público – privada llevar conectividad a donde no la hay. Estamos saldando una deuda histórica, pero no solo queremos llevar conectividad, sino apropiación y dispositivos”, indicó Valdés.

Por su parte, Adriana Vasquéz, gerente (e) de Rtvc dijo que estar en este proyecto por iniciativa del MinTic, los llenaba de satisfacción porque salieron un poco de la radio y la televisión, y están innovando y aportando llevando conectividad a los lugares donde más se necesita. Además, afirmó que Rtvc tiene a disposición del plan de conectividad del país las estaciones de transmisión que ya existen y sirven para este propósito.



Tatiana Orjuela, madre de una menor de cinco años que está cursando grado primero le dijo a este diario que a su hija y a todos los niños de la vereda los beneficia mucho tener internet porque podrán buscar y aprender cosas en la web que quizá no entendieron en clase, y asimismo, para hacer sus tareas.



“Antes nos tocaba mirar quien bajaba al pueblo para ir a un internet y poder hacer las tareas porque pues hay cosas que no aparecen en los libros. Incluso esta es una alternativa para que mientras los niños están en clase, uno puede venir aquí a la escuela a hacer sus trabajos o estudiar virtualmente”, dijo Orjuela.

En esta ocasión, el MinTic entregó 20 computadores a la institución Divino Niño y se espera que pronto puedan entregar más dispositivos en ese municipio.



El representante a la Cámara, Diego Caicedo se comprometió a seguirle insistiendo al Ministerio de las Tic para que llegue a los municipios más alejados del departamento.



“Los municipios como Yacopí, Gutiérrez, Ubaque o Ubala son algunos de los que tienen escuelas muy pequeñas y que todavía los niños tienen que andar una hora o más para acceder a internet. Esto que pasó el día de hoy con el piloto va a ser un paso hacia adelante y va a marcar la diferencia entre la educación que teníamos antes y hoy en día en la zona rural”, manifestó Caicedo.



Centros digitales

Como ya se mencionó, ese mismo miércoles, el MinTic se dirigió al municipio de Villeta a hacer entrega de un centro digital en la institución educativa departamental rural Cune.



Allí, los estudiantes expusieron trabajos de robótica, en los que habían estado trabajando hace varios días. Según David Jaramillo, estudiante de la institución y quien hizo un robot con fichas de lego y lo programó junto a sus dos compañeros a un computador por medio del programa ‘Lego Education Spyke’ para hacer el artefacto útil, dijo que el centro digital les va a permitir aprender más sobre robótica y hacer proyectos cada vez mejores.



“Las cosas que nos han brindado nos han ayudado a ser mejores, pero todavía nos hace falta un profesor especializado en robótica para que nos pueda aclarar dudas y enseñar más”, expresó Jaramillo.



Estudiantes en Villeta expusieron sus proyectos de robótica. Foto: Loren Valbuena / El Tiempo

Según el representante Caicedo, de los 14.000 centros que se pretenden entregar en el país, 619 corresponden a Cundinamarca, de los cuales ya se han instalado 119, y se espera que sean entregados en su totalidad, por eso le harán seguimiento.



En el momento, la mayoría de los centros digitales han sido instalados en instituciones y sedes educativas rurales oficiales del país. Cada uno cuenta con dos puntos de conectividad: una interna que está ubicada principalmente en las salas de informática o computación de las instituciones públicas y una externa para que la comunidad aledaña pueda acceder al servicio de manera gratuita.



Cabe recordar que, los centros digitales hacen parte del escándalo de los 70.000 millones de pesos de centros poblados del gobierno pasado, cuando la ministra de las Tic era Karen Abudinen.



Respecto a la recuperación de los 70.000 millones de pesos, la Ministra Sandra Urrutia le dijo a EL TIEMPO que además de las acciones de recuperación que se venían adelantando, el actual Gobierno logró el pago de $3.890.916.654,20 por parte de la compañía de seguros que garantizó el contrato de interventoría suscrito con el Consorcio PE-2020 C DIGITALES (Contrato de Interventoría No. 1045 de 2020), lo anterior por concepto de la Cláusula Penal aplicada como consecuencia de haber autorizado el pago del anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados.



Además, que en medio de sus labores fue posible que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asumiera la representación del Ministerio Tic y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tanto en los procesos penales como en las acciones contencioso administrativas instauradas dentro de la estrategia de recuperación patrimonial, y esto, permitió en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la recuperación de $1.573.739.959 adicionales.



“En total, a la fecha se ha logrado la recuperación de $7.508.464.007,43 y se mantiene el apoyo y dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en la ejecución de las estrategias para recuperar el valor total de los recursos públicos que se apropiaron indebidamente y la indemnización de los perjuicios causados al país”, explicó Urrutia.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

