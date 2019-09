Las curiosas escenas que dejó la entrega de peluches en Bogotá

Este viernes, una entrega gratuita de 15.000 peluches en varios puntos de Bogotá fue tendencia en redes sociales y un auténtico acontecimiento.



Sin embargo, la jornada se vio opacada por cuenta del desorden que se registró en el parque de la 93, al norte de la ciudad, por cuenta de la masiva asistencia que desbordó las capacidades logísticas de los organizadores.

EL TIEMPO registró el caos vivido en la entrega que, finalmente, tuvo que ser detenida.

Estas son algunas de las curiosas escenas que se conocieron en el marco del evento.

Agentes de policía también esperaban el suyo

Un usuario en redes sociales registró el momento en que dos agentes de Policía miraban, satisfechos, uno de los peluches que regalaban en la jornada. Los uniformados se lo llevaron en su motocicleta:

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA NO MAMEN, LA POLICÍA CON LO DE MINISO EN LA 93pic.twitter.com/rgtJ5ARrvY — 🏳‍🌈 (@alodoxico) September 20, 2019

El caos

El parque de la 93, en el norte de la capital, fue escenario de caos. Hubo alteración del orden público por cuenta de la gran cantidad de asistentes, personas que no respetaron la fila y otros actos de intolerancia.

Masiva fue la asistencia a esta convocatoria de una marca japonesa. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Un total caos la repartición de #peluches de @MinisoColombia, no había suficiente personal de logística, no respetaron las filas y hubo heridos y desmayados #nosabiaquelonecesitaba #miniso pic.twitter.com/qfhQ5nGUoO — Natalia Sáenz (@NataliaSaenzz) September 20, 2019

Ojalá entre toda esa gente desempleada y desocupada haya un admirador que me reclame un peluchito de miniso para mi y que gracias 🤣 pic.twitter.com/HjOtFBSOEs — Abril (@Dicaabr) September 20, 2019

Los memes del día

La palabra 'Miniso' fue tendencia en redes sociales por cuenta del evento. Y, de hecho, la situación de caos fue un insumo para los generadores de memes

Los Simpsons también predijeron a Miniso pic.twitter.com/IEa0MRix5E — Gol Garracol (@ElGolGarracol) September 20, 2019

Todo Bogotá después del evento de Miniso. pic.twitter.com/1OFZTg3inJ — ℜ𝔬𝔟𝔟♛ (@robbhernandez) September 20, 2019

Yo viendo la fila para reclamar el peluche de Miniso. pic.twitter.com/BkfSuNMH5w — Gym Leader ❄️ (@Alvanano) September 20, 2019

Sucedió hoy en el evento mal desarrollado por Miniso en el Parque de la 93 v: el tropel más tierno de la vida... pic.twitter.com/QiqPRDuwgV — Santiago (@UnBuitrago) September 20, 2019

Algo curioso y no tan divertido

Esta entrega de peluches gratis coincidió con el 'Global Climate Strike 20S', una convocatoria mundial para exigir políticas públicas y acciones que combatan el cambio climático y el daño ambiental.



En Bogotá se hizo la convocatoria, pero no tuvo el mismo alcance mediático y participativo que sí lograron otras ciudades en el mundo.



Estas son algunas de las imágenes que EL TIEMPO captó de la jornada.

Huelga del Clima en Bogotá Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Sin embargo, vale aclarar que en Bogotá el evento se extenderá por varios días. Esta es parte de la programación:





21 de septiembre: KidsStrike, Plaza de Usaquén. Marcha de los Niños.



22 de septiembre: Día Mundial Sin Carro + Colombia Sin Plásticos (Jornadas Ciudadanas).



23 de septiembre: Summit NY(ONU). Apertura de Campamentos de Emergencia.

Tema Día 1 (Mesas). Adaptación/Riesgo vs. Biodiversidad./



24 de septiembre: Tema Día 2 (Mesas). Ciencias vs. Ciudades Verdes (transición) + Debate.



25 de septiembre: Tema Día 3 (Mesas). Política vs. Individuo. (Nature Rights/GreenNewDeal). (LowCarbonLifestyle) Cultura Sin Carbono./

.

26 de septiembre: Tema del Día 4 (Mesas). Conservación y Mitigación vs. Descarbonización.



27 de septiembre: ClimateFest/ Marcha por el Clima. (Ecopetrol/Plaza de Bolívar).

Huelga del Clima en Bogotá Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

