Claudia López le pide a Iván Duque escuchar a la Minga Indígena

La Alcaldesa de Bogotá Claudia López estuvo en la Plaza de Bolívar este lunes recibiendo a la Minga Indígena en su primer día de movilización.



"Bogotá desde ayer ha recibido a la Minga Indígena como se merece, con respeto. Agradecemos su organización para llegar hasta aquí como lo han hecho a lo largo de las calles de Colombia: con una organización ejemplar", aseguró López en compañía de los líderes indígenas.

"En Bogotá respetamos la movilidad social de todas las causas. Les agradecemos muchísimo el cumplimiento de las normas de seguridad y bioseguridad", agregó la mandataria.



Durante la movilización, que empezó en la mañana en el Palacio de los Deportes y terminó en la Plaza de Bolívar, no hubo alteraciones del orden público. Además, imágenes, videos y reporteros de EL TIEMPO confirmaron cómo, en la medida de lo posible, se cumplió con las medidas.



Ya horas antes, Claudia López había destacado que la marcha no había invadido carriles de TransMilenio y había mantenido una protesta pacífica.



"Agradezco a la minga que avanza pacífica y organizadamente hacia la Plaza de Bolívar por la ruta acordada, no solo respetando el carril de Transmilenio sino que la propia guardia indígena lo protege para que no sea invadido.

Bogotá epicentro de paz y reconciliación", trinó la alcaldesa

"Todos en Colombia venimos de raíces indígenas. Gracias por cuidar nuestra tierra ye l agua. Gracias por preservar la vida. Bienvenidos siempre a Bogotá", indicó López e hizo un llamado al presidente Iván Duque para que "escuche a la Minga y sus legítimas demandas".

Minga indígena llega a la plaza de Bolívar. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

