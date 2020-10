Claudia López lanza nuevas críticas al Gobierno por la minga indígena

Este lunes, mientras la Minga Indígena adelantaba una manifestación pacífica en Bogotá para dirigirse a la Plaza de Bolívar, Miguel Ceballos, comisionado de Paz de la administración Duque, anunció a los medios de comunicación que este martes estaría recorriendo el departamento del Cauca esperando encontrarse con los líderes indígenas.



(Lea también: Claudia López le pide a Iván Duque escuchar a la Minga Indígena)



"Viajamos a Totoró, Cauca. Tenemos cita con la Minga Indígena. Es el inicio de una serie de nueve visitas a los pueblos indígenas, como se acordó el pasado 5 de octubre, para avanzar en el #PlanSocialDelCauca", se lee en un tuit publicado en la cuenta oficial del comisionado.

En efecto, Ceballos le aseguró a este diario que representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a más del 90 % de las comunidades indígenas del Cauca, tendrían que regresar de inmediato a ese departamento, pues firmaron un acta en la que se comprometen a atender estas visitas del Gobierno en terreno.



Según el acta, este martes 20 de octubre la cita será en Totoró, el 22 de octubre en Páez y el 23, en Popayán. "Visitaremos las nueve asociaciones que componen el CRIC que representan a 127 pueblos indígenas con los cuales el Gobierno seguirá trabajando. Destacamos que el vocero de la Minga, Hermes Pete, dio visto bueno al cronograma", agregó el comisionado en Twitter.



(Además: Uribismo no logra parar Minga pero consigue algunas medidas cautelares)



El pronunciamiento llamó la atención y generó críticas, pues se hizo precisamente cuando la Minga Indígena llegaba a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, tras recorrer alrededor de 600 kilómetros por tierra desde el Cauca exigiendo una reunión con el presidente Iván Duque y no con representantes de su Gobierno.



Entre las distintas reacciones se destacó la de la alcaldesa Claudia López, quien desde hace días viene sosteniendo una suerte de enfrentamiento con el Gobierno Nacional por cuenta de la Minga.



"Señor Comisionado de Paz, con el mayor respeto, tal vez no se ha dado cuenta que la Minga indígena lleva una semana atravesando Colombia para venir hasta Bogotá", escribió López en un tuit que cita el anuncio de Ceballos en la cuenta oficial.



"(La Minga) llegó desde ayer (este domingo) a la ciudad. Marchó hoy (este lunes). Todo de manera ejemplar y pacífica. Y ¿Ni así la ven? ¿Ni así la escuchan?", agregó.

(En contexto: Con la minga en Bogotá, el Gobierno irá al Cauca a tratar de hablar)

Señor Comisionado de Paz, con el mayor respeto, tal vez no se ha dado cuenta que la Minga indígena lleva una semana atravesando Colombia para venir hasta Bogotá.



Llegó desde ayer a la ciudad. Marchó hoy. Todo de manera ejemplar y pacífica. Y ¿Ni así la ven? ¿Ni así la escuchan? https://t.co/SMfZOerz7W — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 20, 2020

Este es un nuevo capítulo en el 'choque' entre la administración de Bogotá y el Gobierno Nacional, que se viene presentando desde la semana pasada, cuando se conoció que la Minga se dirigiría a la capital y no había acuerdo sobre a quién le correspondía hacerse cargo del control sanitario de los manifestantes, teniendo en cuenta que el país está en medio de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19.



Cabe recordar que el 6 de octubre diferentes comunidades indígenas del suroccidente del país convocaron a una reunión al presidente Iván Duque, programada para el 12 de octubre, para presentarle una serie de exigencias.



Líderes indígenas han explicado que su debate se centra fundamentalmente en cuatro puntos: la defensa de la vida, el derecho al territorio, la democracia y la paz.



(Le recomendamos: Vea las fotos del paso de la Minga Indígena por las calles de Bogotá)



Sin embargo, el Jefe de Estado no asistió al encuentro, aunque sí envió una comitiva del alto Gobierno para dialogar. Tras esto, los indígenas decidieron emprender su recorrido hacia la capital. En el trayecto por diferentes ciudades, se sumaron organizaciones sociales y campesinas, así como comunidades afro, y finalmente unas 8.000 personas arribaron a Bogotá este domingo.



De momento, no es clara la posibilidad de una reunión entre el Jefe de Estado y la Minga. De hecho, a primera hora de este martes se conoció que Duque viajó la noche anterior a Chocó, y ese desplazamiento impediría un encuentro presencial con los líderes indígenas en Bogotá.

ELTIEMPO.COM