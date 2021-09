MinDefensa pide a Alcaldía mantener completo el Monumento a los Héroes

El ministro de Defensa, Diego Molano, le pidió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que mantenga el Monumento a los Héroes “con las mismas características y dimensiones originales” cuando sea trasladado a su nueva ubicación.



La petición del ministro se dio luego de que este jueves arrancara la demolición del monumento como parte de las obras previas para dar paso al Metro de Bogotá.



En medio del inicio de las obras de demolición, la alcaldesa López aseguró que la estructura de piedra del monumento no es considerada patrimonio de la ciudad y afirmó que solo lo es la estatua del Bolívar Ecuestre, que fue desmontada hace unos meses en medio del paro nacional. Por esta razón, solo sería trasladada la estatua de Bolívar.



"El resto del edificio no tiene un valor monumental; vamos a demolerlo”, también afirmó hace un tiempo el gerente del Metro, Leonidas Narváez, en entrevista con EL TIEMPO.



Luego de dichas declaraciones, el ministro Diego Molano envió una carta a la alcaldesa afirmando que todo el monumento es una obra arquitectónica de gran importancia para la ciudad, por lo que pidió que sea trasladado a la Plaza de la Independencia, en la Carrera 7 con 26, con las mismas características que posee en la actualidad.



En la carta, Molano indicó que tanto la estatua como el edificio “son un símbolo de gran importancia no solo para nuestros soldados y, por ende, para el Ministerio de Defensa Nacional, sino para todos los colombianos ya que representa un hito en nuestra construcción colectiva como Nación y un símbolo de la independencia”.



El funcionario enfatizó en que este es un homenaje a la memoria de los soldados, hombres y mujeres que dieron su vida para lograr la independencia de cinco naciones.



“No basta con trasladar la estatua ecuestre de Bolívar, como ha sido informado por algunos medios de comunicación, toda vez que el monumento no solo es un homenaje al Libertador, sino a todos los héroes que ofrendaron su vida por la libertad que aún defendemos”, dice la misiva.



Así las cosas, el Ministerio le solicitó a la Alcaldía conservar las características del edificio y la estatua y ofreció el apoyo de los soldados para tal fin.



“El Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas militares ponen a su disposición el apoyo y la colaboración necesarios para el traslado, restauración y mantenimiento de este monumento en sus condiciones originales, de trascendental importancia para Bogotá y para la nación colombiana”, dice la carta, publicada en las redes sociales del ministro Molano.

Conmemorar la historia es un reconocimiento a quienes lucharon por nuestra libertad. El monumento a Los Héroes representa todas y cada una de las batallas y la vida de esos héroes. Siempre tendrán un lugar en la Patria. Jamás derribarán su memoria y su lucha. pic.twitter.com/M2ZIDuws0o — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 24, 2021

EL TIEMPO

