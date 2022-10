La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, respondió a través de una carta a la solicitud de la alcaldesa Claudia López de crear una autoridad ambiental única para la Región Metropolitana. En la misiva, la funcionaria le pide a la mandataria retirar el proyecto de acuerdo que se debate actualmente en el Concejo de Bogotá mientras se avanza "en el análisis de la propuesta".



Según Muhamad, desde el Gobierno nacional "saludan" la intención de reformar el acto legislativo por el cual se creó la figura de Región Metropolitana siempre que la propuesta esté armonizada con el programa de gobierno de Gustavo Petro.



Sostiene que la creación de la figura ha estado "precedida de decisiones que restringen las garantías del derecho a la participación" y hace énfasis en que para la vinculación de municipios a la Región Metropolitana debía convocarse una consulta popular.



"En consecuencia, para poder avanzar en el análisis a la propuesta hecha por la mandataria es necesario que el proyecto de acuerdo que cursa actualmente en el Concejo de Bogotá sea retirado, en tanto que con las disposiciones allí establecidas no es posible el desarrollo de la consulta popular, ni el abordaje de los demás asuntos solicitados para la mandataria de la capital", dijo Muhamad.



Recordemos que la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca le habían propuesto al presidente Gustavo Petro una reforma a la CAR Cundinamarca y crear una nueva autoridad ambiental.



“Le propongo al presidente Gustavo Petro que radique como propuesta de su gobierno una reforma constitucional que cree una autoridad ambiental metropolitana de la región y reforma de la CAR Cundinamarca y que le dé facultades al Presidente para reglamentarla”, explicó López en una audiencia sobre la región metropolitana que se realizó en el Concejo de Bogotá en septiembre pasado.



La alcaldesa señaló en aquel momento que la autoridad ambiental para la región metropolitana no se había logrado durante el trámite de la región metropolitana porque no existieron los votos suficientes en el Congreso de la República para sacar adelante esa iniciativa y no porque ella no haya querido.



En días pasados la alcaldesa @ClaudiaLopez realizó públicamente una propuesta al Presidente @petrogustavo con respecto a una autoridad ambiental única para la Región Metropolitana. Por el mismo medio, enviamos respuesta oficial por parte del gobierno nacional pic.twitter.com/COMh0cY1gx — Susana Muhamad (@susanamuhamad) October 18, 2022

Ante el pronunciamiento, la alcaldesa respondió a través de su cuenta de Twitter:



"Lamento respuesta más de exconcejal que de ministra. ¿Cuándo asumirán que somos gobiernos aliados del cambio? Que tenemos oportunidad histórica y única. Pido al menos respetar deliberación democrática del Concejo de Bogotá, en vez de ejercer saboteos del pasado o abusos en presente (sic)", respondió la mandataria.

Lamento respuesta más de exconcejal que de Ministra. Cuando asumirán que somos gobiernos aliados del cambio? Que tenemos oportunidad histórica y única?

Pido al menos respetar deliberación democrática del @ConcejoDeBogota en vez de ejercer saboteos del pasado o abusos en presente https://t.co/s3mMrX43b0 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 18, 2022

Reacción desde el Concejo

El presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, se pronunció frente a la solicitud realizada por la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, donde pide se retire el Proyecto de Bogotá Región Metropolitana pues con las disposiciones allí establecidas no es posible el desarrollo de la consulta popular.



Para el presidente de la corporación la discusión de este proyecto debe comenzar el día de mañana, una vez se salga de los impedimentos y recusaciones presentados. "Espero que no haya esas dilaciones, con mano negra, que siempre hay en el Concejo de Bogotá, espero que hayamos superado ese proceso y podamos dar la discusión de fondo" manifestó Abisambra.

REDACCIÓN BOGOTÁ

