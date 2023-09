La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no ha entregado información precisa al gobierno Nacional para intervenir la reserva Van Der Hammen, luego del choque contra Gustavo Petro y su rechazo en realizar el proyecto.

De acuerdo con la ministra, se le ha pedido al Distrito una alternativa para que no afecte el medio ambiente en la sabana de Bogotá, además que piense en todos los aspectos que involucra construir una vía en la reserva y no solo por descongestionar la salida hacia el norte de la capital.



"La alcaldesa no da la información con precisión, yo digo que tenemos que ser leales en el debate público, la vía estaba como una reserva en el POT, pero no cómo está estructurada hoy, que explique si esto es una vía rural, regional o urbana, ni siquiera esta definición está clara, yo entiendo qué hay personas que sufren ese trancón todo el tiempo, pero por ello no puede afectarse lo ambiental”, dijo.

Muchas áreas de la Thomas van der Hammen, con 1.395 hectáreas, tienen hoy usos diferentes. La CAR avaló sustraer 20 hectáreas. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La ministra explicó que esta decisión se toma sin argumentos suficientes, recalcando que se necesita tomar una solución a la movilidad sin afectar la sabana y una reserva que es muy frágil, además de que también se debe consultar con la ciudadanía que reside en el lugar, por lo que espera tener un debate el próximo 15 de septiembre en la audiencia pública ambiental.



"Pasar una autopista de 12 carriles la fragmenta aún más y decir que se hacen por ser potreros no está dando una adicionalidad ecológica, sean serios en la publicación de los estudios, donde están los estudios de tránsito y por qué la primera opción es pasar por encima de la reserva, nosotros vamos a hablar mañana por la ciudadanía, necesitamos una franja continua, entonces no vamos a poner eso en riesgo”, sostuvo.

En la reserva Thomas Van der Hammen están los humedales Torca-Guaymaral y La Conejera. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La ministra concluyó que espera la celebración de la Audiencia Pública Ambiental para el proyecto denominado "Prolongación de la avenida Boyacá desde la calle 183 hasta la calle 235”, evento convocado por la CAR este viernes, 15 de septiembre.

REDACCIÓN BOGOTÁ