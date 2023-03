“Cada minuto es vital porque se acaba el oxígeno”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ante la grave emergencia en el municipio de Sutatausa de la vereda el Cajón en el departamento. Dos personas se rescataron vivas, once cuerpos fueron sacados sin vida y todavía hay 10 personas atrapadas.

Todas las víctimas, según el gobernador, están identificadas y la gran mayoría son residentes del municipio de Sutatausa, de Ubaté, Tausa, Lenguazaque, Guachetá pero según trabajadores de la región, hay personas que venían de otras zonas del país.



“Yo estaba afuera de descanso. Yo pensé que se había acabado el mundo. Eso nunca se me va a olvidar. Fue un trueno que movió casas. Cuando salimos vimos el humo y nos dimos cuenta de que habían sido las minas. Nos hemos puesto de acuerdo para, lentamente, y con equipos, bajar y rescatar a las víctimas. Llevamos 13 horas, pero no hemos podido salvar a todos los compañeros”, dijo Juan David Quirós García.



Agregó que trabajan en la zona buscando más ingresos. “Yo soy de La Dorada Caldas y llevo once años en la minería. No es un trabajo fácil, es muy duro, pero buscamos el sustento. Esta explosión fue de cinco minas. Quedará en la historia. Todos estamos acá, desde los dueños, el personal, todos, ayudando. Vamos a hacer lo posible para sacarlos de allá”, dijo el trabajador. En el lugar de los hechos hay 115 rescatistas, personal del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Defensa Civil, Cruz Roja, Gestión del Riesgo y de la Agencia Nacional de Minería.

Familiares de las víctimas esperan sean rescatados con vida. Foto: Mauricio Moreno

Todos los equipos de la Agencia Nacional de Minería, los Bomberos, La Cruz Roja. La Defensa Civil y la Unidad Departamental del Riesgo sieguen en la tarea del rescate de la mano con las autoridades de Sutatausa.



El mandatario dijo que todo ocurrió hacia las 8:10 de la noche del miércoles en un complejo minero conformado por seis minas que se comunican entre sí, al parecer, por una acumulación de gases. Es una mina que tiene su título legal vigente. 30 personas se encontraban en el lugar, 7 lograron salir por sus propios medios y 23 quedaron atrapados en un primer momento. Luego de esos 23 se rescataron dos personas con vida y 11 personas fallecidas. “Seguimos en la búsqueda de diez mineros. Las labores no son tan fáciles porque no están en un solo sitio sino dispersos en seis minas a 900 metros de profundidad”. La excavación se hace con pica porque no se puede meter otro tipo de maquinaria porque puede afectar la estructura.



Según García es una mina que cuenta con los permisos que cuenta con más de 30 años de trabajo en la zona. “Es reconocida y hasta el momento no tenemos reporte de ninguna anomalía o irregularidad”.



En cuanto a las causas de la tragedia la primera hipótesis es que se trató de una concentración de metano, un gas natural, incoloro e inoloro que se produce debido a la descomposición o la digestión de materia orgánica, como las plantas, y la generación de una chispa que puso haber ocasionado la explosión. “Allá está la Agencia Nacional de Minas, La Unidad Departamental del Gestión del Riesgo, el CTI de la Fiscalía, quienes darán una evaluación de lo ocurrido”.



La minería en Cundinamarca que el fenómeno de la minería ilegal ocurre cada vez menos, según el Gobernador, por la gestión de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en todo el departamento. “Se han cerrado muchas minas que no cumplen con los requisitos. Aquí la minería tiene una enorme vocación en Ubaté y es legal y cumple con los requisitos. Estamos construyendo un centro minero en Guachetá de capacitación para la minería que incluye una mina de simulación para preparar a las personas que van a ejercer este oficio. Se combate la minería ilegal y apoyamos la que se hace de manera correcta”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

