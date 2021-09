'Acabaron nuestros sueños': dolor por fin de empresa por culpa de ladrones

La inseguridad sigue siendo uno de los temas más complejos en Bogotá.



En redes sociales suelen circular videos y testimonios sobre atracos y diversos ‘modus operandi’ de los hampones en la capital.

Para combatir a la delincuencia se tomaron medidas rigurosas –como el patrullaje militar–, más aún en estos tiempos de reactivación económica: los negocios comienzan a abrir sus puertas bajo ciertas medidas y claman, más que nunca, por seguridad.



La víctima de un espeluznante robo reciente es Verónica Herrera, emprendedora que creó ‘Vero Milan’, una fábrica de venta de zapatos.



Según información recopilada por ‘Caracol radio’, Verónica tiene una bodega en la localidad de Puente Aranda.

Este es el logo del emprendimiento que nació durante la pandemia. Foto: Facebook: Vero Milan

Este miércoles se metieron los ladrones.



Indica el citado medio que los hampones abrieron un hueco en el techo y, de ese modo, se robaron los tenis fabricados, televisores, computadores, herramientas y casi todo lo que encontraron. Incluso los infames se llevaron las bicicletas de algunos empleados.



“Nos sentimos abandonados y frustrados, porque le hemos metido alma y corazón al emprendimiento, pero así no se puede, yo no sé qué pasa con Colombia. Otra vez empezar desde cero y decirles a las personas que tengo a cargo que no hay trabajo”, dijo Herrera en conversación con el citado medio.



El hecho se presentó en las horas de la madrugada del 22 de septiembre.



Una banda conformada por al menos quince personas hizo el hueco en el techo y, usando dos camiones, desocuparon el lugar. Según información oficial, un ladrón que entró abrió la fábrica para poder sacar los implementos y llenar los camiones.



El robo duró alrededor de treinta minutos.



Herrera dijo que a las siete de la mañana de ese día los empleados llegaron a la fábrica y la vieron desocupada. De inmediato la llamaron y se hicieron los debidos reportes a las autoridades.

Cabe resaltar que, por lo que se ve en su página web, ‘Vero Milan’ funciona como una fábrica que distribuye su mercancía por todo el país. En el portal es posible encontrar un catálogo extenso con los innovadores modelos de zapatos.



Una vez se escoge el producto, la página solicita modos de pago y envío. Básicamente es una tienda online que facilita el contacto con los clientes de todo el territorio nacional.

El despliegue de la página oficial de la bodega que fue desocupada. Foto: Vero Milan

Sin embargo, la acción de los hampones, según contó Verónica, deja por el momento pérdidas de más de 250 millones de pesos y más de 40 personas sin trabajo –entre los empleados a los cuales se les arrebató el producido hay madres cabeza de familia–.



Desde que se conocieron detalles del robo, las autoridades están a la cabeza de la investigación. La acción delictiva quedó registrada en cámaras de seguridad.

