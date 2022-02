Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de enero, cuando un grupo de delincuentes ingresaron por el techo de una bodega y se robaron más de 100 millones de pesos en mercancía de una empresa de metalmecánica. Las víctimas del hecho denuncian que el duro golpe fue perpetrado por una banda organizada que tenía estudiado no solo el sector sino, además, el funcionamiento al interior de la bodega.

Los delincuentes habrían utilizado un camión, vehículos particulares y taxis para realizar el robo que se extendió por más de cinco horas entre lo que organizaron la mercancía y emprendieron la huida con el camión cargado. Sobre la 1:30 a.m los ladrones llegan al barrio y ubican una casa contigua a la bodega a la cual ingresan mediante una escalera humana por los techos.



"A la 1:30 a.m llegan unas personas por el techo, se descolgaron y empezaron a robar. Al estar toda la mercancía del taller y de ahí se llevaron también las máquinas de metalmecánica" relató una de las víctimas.



Desde el techo, los delincuentes descienden al interior del almacén utilizando una cuerda y una vez adentro desactivan las cámaras internas y proceden a ubicar los elementos de mayor valor.



"Se llevaron demasiadas llantas, cicloarrastres, juego de timones, baterías y todos los accesorios de las marcas más reconocidas y más costosas. A las 5:30 ingresa un camión donde ingresar todas las cosas que más pudieron, las de más valor y ahí, emprenden la huida" dijo el dueño del lugar.



De acuerdo con el mayor Diego Buitrago, comandante de la Policía zona dos, de la localidad de Kennedy, dijo que los hechos están en materia de investigación porque también es posible deducir que puede estar involucrado algún usuario o trabajador del lugar".



Sin embargo, la comunidad ha denunciado que este no es el único hecho que tiene azotad la zona, sino que por el contrario, la delincuencia ha venido en aumento en ese punto de la ciudad.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV