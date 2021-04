Millonario robo con arma traumática en un Starbucks en norte de Bogotá

En la noche del lunes, a las 7:30 p.m., cuatro sujetos que se movilizaban en motocicletas arribaron a una sede de Starbucks en el norte de la ciudad y robaron las pertenencias personales de los clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.



"Cuatro sujetos ingresan a un establecimiento abierto al público e intimidan a siete personas que se encontraban ahí departiendo hurtándoles sus celulares, bolsos y un par de portátiles", explicó el coronel Miguel Camelo, comandante operativo de seguridad ciudadana No. 1 de la Policía de Bogotá.

Los sujetos lograron escapar luego del robo. En medio del asalto, una de las víctimas forcejeó con los ladrones y recibió un disparo en su brazo. Sin embargo, las autoridades explicaron que el arma con el que atacaron al hombre era traumática y las heridas no fueron graves.



Como lo dio a conocer El Tiempo, las armas traumáticas , aunque son consideradas de protección personal y no letales, están siendo utilizadas en la ciudad para cometer diversos delitos. Incluso, desde la Alcaldía se ha pedido que se regule la importación, compra y uso de este tipo de armas.



*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo, City Tv.

