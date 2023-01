En la noche de este míercoles una familia dio a conocer que su vivienda fue hurtada mientras ellos estaban de vacaciones durante las celebraciones de fin de año. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, joyas y elementos que están evaluados en más de 1.000 millones de pesos.



Cabe mencionar que el robo fue en un apartamento de un décimo piso en un conjunto residencial del Salitre. Las autoridades están investigando las cámaras de seguridad para dar con los responsables.

"Mi hija llegó primero y se sorprendió porque no había luz. Empezó a ver cosas como raras y subió los tacos. Ahí se dio cuenta que habían robado el apartamento", dice la dueña del inmueble.



La víctima preguntó por qué le habían cortado la luz y le dijeron que a cinco apartamentos se lo habían hecho. Luego regresó y se dio cuenta que su apartamento había sido saqueado en gran parte y hasta abrieron la caja fuerte de la vivienda.



Los delincuentes también rompieron los closets y quitaron los espaldares de las camas. "Me fui el viernes 30 de diciembre al mediodía y revisé que todo haya quedado asegurado. Cuando mi hija llegó, la puerta no estaba asegurada", dice la víctima.



Las autoridades están en la investigación de lo sucedido y esperan una respuesta por parte de la administración.



REDACCIÓN BOGOTÁ

