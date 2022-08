Este jueves, en el marco del XXV Festival de Verano, se realizó la tradicional ciclovía nocturna en Bogotá. Entre las 6 p. m. y la medianoche se habilitaron 97,7 de los 127 kilómetros del recorrido que habitualmente se hace los domingos para que los bogotanos pudieran disfrutar la ciudad, caminando, trotando, patinando o montando en bici.

De acuerdo con el IDRD, durante la jornada participaron más de 2’400.000 personas, de las cuales más de 660.000 eran mujeres y alrededor de 1’750.000 hombres. Esto, al cierre de esta edición.



En esta ocasión, la actividad fue bautizada con el nombre de Ciclovía Nocturna Cachaca, porque, además de la ya conocida apertura de vías para que ciclistas rodaran en la noche, hubo un homenaje a las tradiciones bogotanas.



La jornada arrancó con algo de caos en la avenida Boyacá con calle 68. En este punto del noroccidente de la ciudad, varios conductores, que circulaban por la calzada rápida de este importante corredor vial quedaron atrapados entre los cierres dispuestos por la Secretaría de Movilidad y el IDRD. No obstante, antes de las 6:30 p. m. los guardianes de la ciclorruta descongestionaron la zona y los ciclistas pudieron seguir su camino hacia los eventos programados por el Distrito.



Uno de ellos tuvo lugar en el parque Renacimiento, en la calle 26 con carrera 19. Allí fue el punto de inicio del desfile cachaco, que arrancó a las 7 p. m., actividad que estuvo liderada por la Miss Mundo Colombia, Margarita Penagos.

Durante la jornada, fueron más de un millón de personas las que rodaron. Foto: Idrd

“Soy feliz con estas actividades porque soy fan de la bicicleta. Mi invitación es a que no les tengan miedo a las ciclorrutas que ahora son muchas”, dijo Ana Lucía Acosta, ciclista de 72 años que hace parte del colectivo Ciclopaseo Cachaco.



A la misma hora, en el parque metropolitano Simón Bolívar, empezó la función del bicicine con la película Elvis, que cuenta la historia del ‘rey del rock’.



“De la ciclorruta me encanta que salen personas que no saldrían durante la mañana, estas actividades ayudan a que se consolide esa idea de que tenemos una Bogotá 24 horas y que en la noche también hay vida”, señaló Juan Castro, sheriff de la bici de la Secretaría Distrital de Seguridad.



Adicionalmente se habilitaron tres puntos de recreovía: en la carrera 50 con calle 2D (parque del barrio El Sol), calle 26 con carrera 19 (parque Renacimiento), parque Nacional. Allí, miles de personas de todas las edades participaron en ejercicios como aeróbicos y clases de baile.



Para la jornada, la Secretaría de Seguridad y la Policía brindaron acompañamiento con 1.800 uniformados y cerca de 80 funcionarios del Distrito.

REDACCIÓN BOGOTÁ

