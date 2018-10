‘Renuncio para trabajar por que Bogotá no regrese al pasado’

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, renunció este lunes a su cargo y dijo que defenderá el modelo de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa dado el riesgo de que Bogotá regrese al pasado de la improvisación y la ineficiencia.



“Salgo a proponer una gran unidad para defender lo que tanto nos ha costado recuperar”, dijo a EL TIEMPO. Y aunque no habló de candidatura, muchos dan por descontado que será la ficha del peñalosismo en elecciones y que el abanico de aspirantes comienza a agitarse.

¿Su renuncia estaba acordada con el alcalde?

Es una decisión que tomo yo después de haber cumplido un ciclo en la Administración, donde he trabajado con la profunda convicción de que Bogotá tiene que seguir por el camino del progreso. Bajo el liderazgo del Alcalde, nos ha costado reconstruir lo que durante las últimas alcaldías destruyeron.



¿Quiere ser candidato del peñalosismo?

Salgo en este momento para defender un modelo de ciudad que, frente a las elecciones del próximo año, está en riesgo. Salgo a defender el camino del progreso de la ciudad, porque el mayor peligro que tiene hoy Bogotá es volver al pasado.



¿Y por qué no defiende la ciudad desde adentro?

Frente a las elecciones, un funcionario público tiene muchas limitaciones. La mejor manera para enfrentar esta contienda es teniendo el mismo alcance que la oposición. Salgo a contarles a los bogotanos lo que hemos hecho y estamos haciendo. Hoy, Bogotá tiene más de 2.500 frentes de obra. Salgo a desmentir las mentiras de la oposición.

Y qué es lo que se viene?



El mayor peligro es volver al pasado, a las alcaldías que empobrecieron socialmente a los bogotanos. Con mucho trabajo hemos reconstruido en estos años todo lo que en las últimas alcaldías destruyeron los políticos que hoy quieren volver a gobernar la ciudad para utilizarla como una caja menor para sus aspiraciones presidenciales.



¿Qué es lo que no puede volver a pasar en Bogotá?



Lo que Bogotá vivió en las últimas alcaldías fue improvisación, negligencia, ineficiencia, corrupción; la ciudad estaba totalmente paralizada, no había ejecución de las obras, había falta de planeación.



¿Por qué después de tres años siguen mirando el espejo retrovisor?



No se trata de espejo retrovisor, sino de contar las cosas como son. Tuvimos que sacar adelante a la ciudad de los problemas financieros más graves de los últimos años, tuvimos que afrontar la crisis de corrupción más profunda en la institucionalidad colombiana. Y hemos tenido que volver a poner en marcha la transformación de la ciudad. Estamos ejecutando un plan de obras ambicioso, con más de 40 billones de pesos, que va a crear más de 500.000 oportunidades de empleo y está en riesgo ante la contienda electoral porque el peligro sería volver al pasado.



¿Qué modelo de ciudad es ese que quiere defender?



Nosotros tomamos decisiones responsables, con base en criterios técnicos, y en este caso somos conscientes de que tenemos que salir a contarles a los ciudadanos lo que estamos haciendo. El optimismo de las personas se recupera con resultados, y por eso salir a defender este modelo de ciudad, a promover unidad de sectores para poderlo defender, es la mejor manera de garantizar que se materialice realmente y no se ponga en peligro.

¿Cómo define el modelo que va a salir a defender?

Es un modelo en donde cabemos todos, sin diferencias, donde se construye en igualdad de oportunidades y donde se construye una sociedad democrática con un profundo valor de lo público. Una sociedad en donde hay respeto por la ley, y lo que pretendemos es ofrecerles a todos los ciudadanos bienestar y confianza.



¿Por qué no dice que va a ser el candidato de la continuidad?



Mi prioridad en este momento es defender un modelo de ciudad, no candidaturas individuales. Salgo a proponer una unidad en torno a este modelo para que diferentes sectores lo defendamos.



¿A qué unidad se refiere?

A un modelo de ciudad a largo plazo que va a planear técnicamente y a ejecutar lo que se propone. Hablo de personas y sectores conscientes de que volver al pasado es un riesgo.



¿Qué sectores caben ahí?



Es lo que se va a venir, y eso lo irá diciendo el tiempo a partir de este momento. Lo importante es que aquí cabemos todos. Lo que ha venido construyendo el alcalde Enrique Peñalosa es una propuesta totalmente democrática e incluyente, y lo que queremos frente a lo que se viene el próximo año es que todos los sectores que pueden converger en la necesidad de seguir con este modelo de ciudad nos unamos.



¿Apoya la ampliación del periodo dos años?

En este momento soy consciente que el próximo año hay elecciones y es por eso que tomo esta decisión. Las reglas actuales proponen un debate electoral en el que soy consciente que hay mucho en juego y quiero salir sin temores a defender ese modelo.



¿Pero esos dos años benefician a Peñalosa?



En este momento las reglas de juego son claras, y el próximo año hay elecciones.

¿Cuál es su legado?

En primer lugar, revolucionamos y priorizamos la contratación de las alcaldías locales, priorizamos la transparencia y el impacto de la inversión local.



Acabamos los convenios de asociación, donde comenzó el ‘carrusel’ de la contratación; aumentamos en más de cinco veces los oferentes, siendo pioneros en la implementación de los pliegos tipo; creamos acuerdos marco de precios con Colombia Compra Eficiente por primera vez.



Hemos invertido más de tres billones de pesos con las alcaldías y hemos priorizado los problemas más importantes para los ciudadanos. Terminamos la primera política pública de derechos humanos, pusimos a la mujer en el centro de las políticas sociales del Distrito; visibilizamos causas que eran totalmente invisibles para la administración, como la lucha contra la trata de personas, las poblaciones étnicas.



Ayudé a coordinar y liderar todo el proceso de migración venezolana, en donde hemos creado rutas de atención para ellos. Y, adicionalmente, fui defensor de más de 35 iniciativas en el Concejo, todas aprobadas y necesarias para sacar adelante los recursos y la institucionalidad para adelantar la transformación de Bogotá.



¿Sin ‘mermelada’...?

Totalmente. Aquí hemos hecho un debate público con la ciudadanía. Es más, probablemente, ninguna administración ha sido sujeta al debate y al escrutinio público como la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Hemos sido transparentes en nuestras discusiones, hemos modificado nuestros acuerdos y le hemos dado el papel que se merece al Concejo y lo que representa.



