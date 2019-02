Miguel Uribe inscribió su comité promotor para la Alcaldía

El exsecretario de Gobierno y exconcejal de Bogotá, Miguel Uribe Turbay inscribió este martes, ante la Registraduría Distrital, el comité promotor de su candidatura 'Avancemos', con el que espera aspirar a la Alcaldía de la capital.

Tras la inscripción, el 27 de junio deberá entregar 50 mil firmas para avalar su candidatura a la Alcaldía de la capital y así entrar a la contienda electoral, que ya tiene al menos cinco precandidatos de diferentes bancadas.

La inscripción del comité promotor se realizó este martes, hacia las 3:30 de la tarde, en el centro de la capital, y fue apoyado por Luis Guillermo Plata, exministro y exdirector de ProBogotá; Luis Alberto Moore, general (R) de la Policía Nacional, y María Conchita Ramírez, coordinadora del Consejo Distrital de Sabios.



Según el aspirante, aunque deben recoger al menos 50 mil firmas, "esperamos recoger muchas más, y consolidar el apoyo ciudadano, con el propósito de unir fuerzas para que Bogotá no retroceda, no vuelva al pasado y podamos avanzar", señaló Uribe.



Cuando se le preguntó si continuaría o no con los proyectos del alcalde Enrique Peñalosa, señaló que "soy testigo de todo lo que se ha hecho en esta administración. Vi de primera mano cómo las administraciones pasadas por corrupción, negligencia o improvisación destruyeron la ciudad, y he visto cómo se ha recuperado la ciudad, cómo se han iniciado obras y proyectos, y por supuesto uno de los pilares fundamentales es terminar lo que se comenzó.

Uribe señaló que Avancemos "es una iniciativa que reúne a las personas que quieren que Bogotá vaya hacia adelante y no retroceda". Dijo que ha sido testigo de cuánto le ha costado a la ciudad recuperarse. "Este es un proyecto que reúne a ciudadanos que quieren avanzar, y hacerlo rápido. Ciudadanos que quieren resultados, que no quieren perder tiempo. No nos podemos someter a personas que quieran destruir o comenzar de cero los proyectos", indicó.

