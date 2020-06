¿Qué cree de que la alcaldesa amenace con volver a cerrar Bogotá?

Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de la era Peñalosa y contendor de Claudia López por la alcaldía de Bogotá, hace el primer cruce de cuentas de su administración, con luces y sombras.



(Le puede interesar: Claudia López vuelve a insistir en 14 días de cuarentena total)

Usted, como exsecretario de Gobierno y contendor de la alcaldesa Claudia López en la campaña por la alcaldía, tiene toda la autoridad para hacernos su primer corte de cuentas…



Ningún gobernante espera la magnitud de una pandemia como esta. Sin embargo, por naturaleza, los gobernantes deben enfrentarse a situaciones inesperadas y difíciles. Para ese análisis debemos centrar nuestra atención en el estilo de liderazgo que está exhibiendo para asumir la crisis.





¿Y cuál es ese estilo de la alcaldesa, según usted?

​

En primer lugar, Claudia no quiere y no sabe hacer equipo. Su obsesión por méritos individuales ha perjudicado la capacidad de la alcaldía para reaccionar ante esta crisis. Segundo, ha demostrado ser más táctica que estratégica, es decir, ha dejado de lado las políticas de largo plazo y esto ha llevado a que haya improvisación constante en sus acciones.

(Le recomendamos: Estos son los hospitales y clínicas en rojo por UCI ocupadas en Bogotá)

¿Eso incluye que un día dice una cosa y al otro día dice otra, totalmente contraria?

​

Por supuesto. Cambia de decisiones. Es errática en los pronunciamientos. Falla en las cifras que le presenta a la ciudadanía. No es clara con las acciones que pretende realizar.



Para algunos podrá ser más bien una virtud, cambiar de posición cuando se está equivocado…



Una cosa es la incoherencia y la improvisación, y otra, reconocer responsabilidad y corregir errores. Claudia López ha hecho más lo primero que lo segundo. Eso lo demuestra por ejemplo la manera como ha manejado la crisis del covid-19 y, además, los problemas de seguridad. Y el tercer punto de mi crítica es que Claudia López no gobierna para todos.

(Además: Qué tan posible es que se presenten rebrotes del virus en Bogotá)

Empecemos por analizar el manejo del covid-19...



Claudia López, al comienzo, debo reconocer, fue proactiva, valiente, logró que Bogotá ganara tiempo para reducir la velocidad del contagio, pero se ha venido desdibujado. Llevamos tres meses en medio de esta emergencia, ya no hay tiempo para improvisar, y hace falta un plan estratégico. Claudia López no les ha presentado a los bogotanos sus políticas a largo plazo.



¿Pero eso no es el Plan de Desarrollo?



No. Esas son las políticas generales de la alcaldía, pero otra cosa son las estrategias para enfrentar la crisis. Ella se ha concentrado en la táctica, en resolver los problemas micro, pero no en ver el panorama completo.



Deme ejemplos concretos…

​

Ella, por ejemplo, deja protestar un día, pero evita que se abran los negocios al otro, para que las personas puedan volver a trabajar.

O sea: parar sí, protestar sí, pero producir no…

​

Así es. Durante los últimos meses hemos visto incluso pronunciamientos de Claudia en los que califica a los empresarios básicamente de enemigos de la salud pública; ha evitado dar las facilidades para que las personas puedan trabajar, y, desafortunadamente, compró el falso dilema entre salud y economía. Y eso lo que ha hecho es que se desconozca la necesidad de las personas de generar sus ingresos, que además generan bienestar, alimento para sus familias, y una cosa lleva a la otra.



Uno de los peores ‘paganinis’ será la clase media de Bogotá...



Así es. Hemos hecho durante muchos años un esfuerzo enorme para reducir la tasa de pobreza extrema; logramos construir una clase media sólida, y una crisis como esta, en unos pocos meses, con el desánimo y la miopía de la alcaldía en reactivar la economía y el trabajo, puede llevar a una reducción casi del 50 por ciento de la clase media bogotana.

(Lea también: Estos son los 134 barrios con cuarentena estricta en Bogotá)

Ella le está echando la culpa a que no hay condiciones para volver a trabajar por los ventiladores que el Gobierno no ha podido recolectar, porque están muy escasos en el mercado internacional…

​

Una cosa eran unidades de cuidados intensivos. Ella prometió 4.000, había 290, subió a 668, de las cuales 80 por ciento son de iniciativa privada. A eso se le suman los respiradores que prometió, de los cuales la gran mayoría que está recibiendo son del Gobierno Nacional, no comprados por la administración distrital.

Pero ella dice que ha cumplido con los que se comprometió a entregar…



No es cierto. Un indicador de éxito de los líderes es la capacidad de reconocer su responsabilidad y corregir errores. Desafortunadamente, Claudia López no lo ha hecho. Utiliza todos los pretextos para desviar la atención de sus acciones y ha responsabilizado particularmente al Gobierno Nacional, con el que, es evidente, tiene una diferencia política. Y no solo lo hace en la atención del covid-19 en la emergencia, sino en materia de seguridad ciudadana.



En materia de covid-19, las cifras van en aumento, e igualmente las trabas para que se reinicie la normalidad laboral. ¿Qué debe primar?



Es la encrucijada en la que cada vez nos mete más adentro la alcaldesa. Los bogotanos, básicamente, resistimos las crisis en la medida en que haya esperanza. Hemos hecho sacrificios con lecciones, hemos sido disciplinados y solidarios, pero la alcaldía no ha mostrado cuál es el plan para salir de esta pandemia, y en vez de reconocer lecciones aprendidas, como Medellín, por ejemplo, se empeñó en seguir un camino totalmente independiente, que ha demostrado ser equivocado.

¿Por ejemplo?



Por ejemplo, a la alcaldesa se le pidió que tuviéramos restricción en la salida diaria y que pusiera ‘pico y cédula’, y en vez de eso puso ‘pico y género’; lo desmontó y unos días después volvió al ‘pico y cédula’, aludiendo que era más fácil controlar el número de un digito de una cédula que el género de una persona.



Nos quería obligar a registrarnos en una plataforma a todos los bogotanos, sin ninguna relación con la capacidad de atención de la administración para controlar el covid-19, y tuvo que salir básicamente a retractarse al día siguiente.



Ha hecho un esfuerzo para la entrega de ayudas humanitarias llegando a muchos sectores, pero ha fallado en la logística, y la gran mayoría de ayudas humanitarias en Bogotá han sido por cuenta del Gobierno Nacional y del sector privado. Aquí, la gran pregunta es: ¿dónde está el esfuerzo de la alcaldía de Bogotá en evitar que las personas pasen esas dificultades?

¿Qué responsabilidad le cabría a la alcaldía en materia de reactivación del empleo?



La primera es que, ante mayor desempleo, mayor necesidad, mayor incertidumbre, y se dispara la inseguridad. Y, segundo, el generador por excelencia de empleo es la obra pública, y, desafortunadamente, veo que en esa materia, de acuerdo con la aprobación del Plan de Desarrollo y la manera en la que las circunstancias se han presentado, la alcaldía no va a tener la capacidad de generar obra pública de tal magnitud que compense lo que estamos viviendo.



Tanto en salud como en seguridad, ella tiende a echarle la culpa al Presidente de lo que sale mal y a adjudicarse lo que sale bien…



Claudia López ha demostrado tener una obsesión por resultados individuales. Esto la ha llevado probablemente a desconocer sus errores y, al mismo tiempo, a responsabilizar excesivamente a los demás. Hoy, por ejemplo, no tiene una estrategia de seguridad ciudadana. Si bien coincido con la necesidad de flexibilizar los cuadrantes, considero que la inseguridad se combate con una estrategia integral y no con acciones individuales que responden al vaivén diario. Y en vez de atacar a la policía, debería fortalecerla.

Claudia López ha demostrado una obsesión por resultados individuales. Esto la ha llevado probablemente a desconocer sus errores FACEBOOK

TWITTER

Hace un mes reconocía la reducción de indicadores de inseguridad, pero hoy, ante unos atracos, sale a responsabilizar al Gobierno y a la policía…



Eso, finalmente, lo que produce es improvisación, no hay trabajo en equipo y, evidentemente, quienes terminan asumiendo los costos de esa actitud, que se puede decir caprichosa, somos los bogotanos. Claudia le vendió a la ciudad que por primera vez iba a haber liderazgo en materia de seguridad, y lo que hemos visto es precisamente la ausencia de liderazgo.



Ella es la que manda en Bogotá en materia de seguridad. Cuando acierta y cuando se equivoca. Y si es lo segundo, hacer un esfuerzo rápido para corregir los errores. Sin dejar de entender la influencia que en la inseguridad tiene la pandemia, ella tendrá que prever la influencia que sobre la seguridad ciudadana van a tener, uno, el desempleo; dos, las necesidades insatisfechas; tres, la incertidumbre, en materia de violencia.



Podemos tener una crisis en materia de seguridad en los próximos meses. Hoy más que nunca va a terminar siendo el generador de ingresos de cierta economía ilegal el microtráfico, y Claudia López no tiene ninguna política contundente y clara para combatirlo. La alcaldía tendrá básicamente que reajustar sus protocolos, pero eso comienza por saber y querer hacer equipo. Y eso es parte de lo que está pasando en materia de seguridad.

¿Será que, como le pasaba a Petro, Claudia López está pensando más en lo que viene para ella hacia el futuro, en las metas presidenciales, que en la ciudad? Por eso pude ser la dificultad de hacer equipo…



Ha demostrado en este poco tiempo que toma decisiones con base en su popularidad, y no con base en evidencia. Y eso es un riesgo evidente para los bogotanos, y, por supuesto, demuestra su interés político. Claudia pretende estar en el mejor de los mundos, pero realmente ella tiene que aceptar que tanto los resultados de la gestión exitosa como los errores de la gestión deficiente pues son responsabilidad de ella.



Este fin de semana volvió a amenazar con cerrar la ciudad…



Cada vez que sale a decir que hay que cerrar la ciudad está revelando que no tiene idea de para dónde vamos, está improvisando y no tiene un plan a largo plazo. Esa propuesta demuestra su fracaso. No cumplió ni con las UCI ni con los ventiladores ofrecidos por ella para asumir esta emergencia.

Pasemos al último tema: ¿posibilidad de que TransMilenio se quiebre? Ha dicho que lo cierra si pasa la ocupación del 35 %...



Es incalculable la plata que puede perder Bogotá si se cierra TransMilenio. Y si los ciudadanos no se pueden comunicar, eso llevaría a mediano plazo a que TransMilenio se quiebre. Y no veo una discusión de la alcaldesa alrededor de la sostenibilidad del transporte público en Bogotá. Hoy la estructura vertebral del transporte público, mientras llega el metro, es TransMilenio.



Finalmente, aunque popular, la alcaldía de Claudia López necesita un camino para salvar su prestigio. ¿Cuál es?



La gestión de Claudia López será reconocida en la medida en que no solamente logre articular los esfuerzos con el Gobierno Nacional en materia de la emergencia del covid-19, y que logre reactivar de la mejor manera la economía, sino que además cumpla con un programa ambicioso que presentó en campaña, que hoy no se refleja ni en el Plan de Desarrollo, ni en la congelación del aumento del predial ni en las discusiones que ha planteado en la ciudad para resolver su problema de emergencia en seguridad.

Para decirlo en términos coloquiales: ¿Claudia López resultó como ustedes se imaginaban, o peor?

​

Paradójicamente, los únicos resultados que va a poder mostrar Claudia serán las troncales, los colegios, las vías, el espacio público, los hospitales, el San Juan de Dios, el hospital de Usme; las obras de la administración pasada serán los únicos resultados que podrá mostrar en esta administración.

MARÍA ISABEL RUEDA

Para EL TIEMPO