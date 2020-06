Bogotá no va a despachar venezolanos para que se queden en la frontera

La alcaldesa Claudia López dijo este jueves que son los migrantes venezolanos localizados en el separador de la autopista Norte quienes no han querido recibir las ayudas que les han ofrecido. Estos ciudadanos, agregó, lo que quieren en viajar a la frontera, pero "no hay garantías" de que puedan pasar a su país.



Según la mandataria, estos ciudadanos quieren es que les autorice la salida de buses, pero que eso no es posible mientras el Gobierno del país vecino mantenga cerrada la frontera. Y advirtió que de hacerlo se va presentar es un represamiento en Cúcuta y Arauca.



En una rueda de prensa, la mandataria aseguró que "Bogotá no cometerá la irresponsabilidad de despachar buses para que se queden en la frontera de Arauca o Cúcuta".



López señaló que por eso les piden a los migrantes que "no se vayan" y que "es riesgoso para ellos hacer esa travesía" por el territorio colombiano.

En total hay 350 ciudadanos venezolanos ubicados desde hace varios días en el separador de la autopista Norte y según la alcaldesa, su Administración, junto con Migración Colombia y Acnur, les han ofrecido apoyos de arrendamiento, alojamiento y medidas de cuidado.

Entre esas ayudas también están las de las pruebas de covid-19 para todas estas personas, pero que no las quisieron aceptar. "Es un riesgo epidemiológico. Le ofrecimos hacerles pruebas covid a todos y ninguno quiso hacérselas, y no los podemos obligar".



La mandataria advirtió que lo que pasa es que estos migrantes quieren es presionar a para que despachen los buses y su gobierno les permita el paso de la frontera.



