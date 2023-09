En Bogotá hay un total de 615.000 venezolanos que han llegado, cruzando las fronteras y escapando de su realidad nacional. De estos, según un informe de gestión de la Alcaldía de Bogotá, 2022-2023, hay 312.436 regularizados y con permiso por protección temporal (PPT), es decir, el 24 por ciento del total del país.

Según el último corte, hay 115.857 afiliados al régimen subsidiado y 80.435 al contributivo. En el mismo lapso de tiempo, se les ha brindado un promedio de 4’599.247 atenciones en salud y 371.694 se han beneficiado del esquema de vacunación.



A su vez, la ciudad registra un total de 20.830 nacidos vivos de mujeres extranjeras en la red prestadora de servicios de salud de Bogotá. En cuanto a educación, en este momento hay un total de 68.243 matriculados en instituciones de la capital, el 100 por ciento ha sido beneficiado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y 81.000 con las rutas Al colegio en bici y con la tarjeta Tu Llave.

La capital también se ha visto beneficiada. Hay un registro de 188.000 empleos generados por empresas de migrantes y 144.000 formales. Hay 9.000 empresas nuevas registradas.



En cuanto a los problemas de inseguridad protagonizados por ciudadanos venezolanos, el estudio señala que menos del 2 % de los hurtos en Bogotá los comenten ciudadanos de otras nacionalidades, el 98 % los comenten colombianos. A finales del mes de marzo del año 2021, el Instituto Nacional Penitenciario y Cárcelario (Inpec) informó que había 2.859 extranjeros condenados o en proceso de juicio en las cárceles colombianas, quienes representan el 2,9 % de la ocupación total. De estas, 2.398 personas proceden de Venezuela, lo que representa el 2,4 % del total de privados de la libertad.



Es decir, el 0,1 % de los casi dos millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia desde enero de 2020. “Si solo es el 0,1 %, estamos hablando de un número muy bajo con respecto al total de la población migrante, pero mucho más bajo aún con respecto a la población total colombiana”, señala el informe.



Así las cosas no es menor la problemática que deviene de la migración de extranjeros. ¿Han dimensionado los candidatos la necesidad de apoyar cada vez más a esta población?

Diego Molano: ‘La base de la atención comienza con la regularización migratoria’

La atención a la migración debe ser transversal. La base es la regularización que se ha ralentizado y desmejorado en este Gobierno. La estigmatización que sufren los venezolanos es, en parte, producto de que unos pocos se han burlado de la ley para delinquir impunemente. Uno de los mejores regalos para nuestros venezolanos honestos es enviar a la megacárcel, que voy a construir, a la minoría de ellos que son antisociales y así evitar que se siga considerando que es un problema de la mayoría. Para ello será fundamental el Grupo Especial de Investigación contra la Migración Delincuencial que voy a crear. También reforzaremos la oferta social para ellos, sobre todo, atención a la primera infancia del 100 %, lo que debe liberarle tiempo a las madres para buscar opciones de generación de ingresos; además, la Universidad Virtual Metropolitana ofrecerá, a un muy bajo costo o incluso gratuitamente, formación accesible y relevante para este grupo poblacional.

Gustavo Bolívar: ‘Hay que brindar buenas oportunidades de trabajo’

Un aspecto positivo de la migración venezolana a Colombia es que más del 50 por ciento está compuesta por jóvenes y niños. Bogotá se está envejeciendo, es una ciudad que va a necesitar mucha fuerza de este segmento y de los niños en el futuro, esto es positivo. Lo negativo es que los recibimos mal, no los formalizamos, no les damos documentos a tiempo y muchas de estas personas han tenido que irse a la informalidad. Entonces, para que no sean reclutados por bandas de delincuencia común o al servicio del microtráfico, mi propuesta sería hacer un censo muy rápido de ellos. Luego, el paso a seguir es formalizarlos, darles oportunidades de trabajo y la posibilidad de que se formen desde la primera infancia hasta la educación superior. Lo más importante es que tengan la posibilidad de reinsertarse a la vida bogotana como ciudadanos y con los mismos derechos de cualquier residente de la capital.

Carlos F. Galán: ‘La migración debe ser vista

como un factor de desarrollo’

La mayoría de migrantes están en una edad laboral (15-45 años), por eso hay que aprovechar este bono demográfico, pues la población local envejece a un ritmo alto. La regularización es la puerta de entrada para la inclusión social y económica. Por ello, vamos a articularnos con el Gobierno nacional para resolver la situación de esta población que no ha sido cubierta por el estatuto temporal de protección (ETPV). Y, con la población regularizada, vamos a ofrecerles oportunidades de inclusión social y económica mediante programas de empleo, emprendimiento e inclusión financiera. La propuesta es tener una gran estrategia de movilidad social que articule los programas de Integración Social, Desarrollo Económico y Educación, focalizados a lograr una pronta recuperación de las situaciones de vulnerabilidad, una inserción en la educación y un efectivo acceso al mercado laboral.

Juan Daniel Oviedo: Bogotá será una ciudad de acogida con oportunidades para todos’

Bogotá será una ciudad de acogida y de oportunidades. Fortaleceremos las políticas de integración con una especial atención en las políticas de víctimas y la política integral migratoria. El 4,6 % de la población capitalina ha sido reconocida como víctima del conflicto armado. Trabajaremos con la Unidad de Víctimas para protegerlos. En cuanto a la migración proveniente de Venezuela, más de 500.000 venezolanos han buscado establecerse en nuestra ciudad y de estos, la inmensa mayoría ha llegado a aportar y a buscar una mejor vida para ellos y sus familias. Hay que regularizarlos y hacerlos visibles. Queremos promover una política que se aleje de la estigmatización y la xenofobia, ver al migrante como un nuevo habitante de nuestra ciudad, seguir incluso con la visión de la actual administración en la que estos son nuevas y nuevos bogotanos. Tenemos la convicción de que la criminalidad no tiene pasaporte y no permitiremos la estigmatización de los migrantes.

Jorge Enrique Robledo: ‘Fortaleceré el mercado laboral’

En asocio con el Gobierno nacional, fortaleceré todos los canales que les permitan a los migrantes estar aquí de forma regular e identificar quiénes tienen mayores carencias para brindarles una atención de emergencia: niños y niñas, mujeres gestantes, adultos mayores, etc. Asimismo, fortaleceré las rutas que les permitan integrarse al mercado laboral y a las dinámicas de la ciudad. Las personas migrantes han llegado a nuestra ciudad a trabajar y a crear actividad económica, haciendo empresas o fortaleciendo las de aquí con su consumo, aunque sufren con mayor rigor los problemas estructurales de nuestra sociedad: desempleo, informalidad (87 %), pobreza y hambre. Es cierto que hay unos cuantos que hacen cosas indebidas, a estos hay que aplicarles el peso de la ley y sanciones, pero la inmensísima mayoría amplían las posibilidades de nuestra ciudad, por eso se implementará un capítulo contra la xenofobia, el racismo y la aporofobia.

Jorge Luis Vargas: ‘Habrá inserción social, pero el que delinca será capturado’

Continuaré con la hoja de ruta para la inserción social para favorecer a la comunidad de migrantes venezolanos de Bogotá. Potenciaré los programas de subsidio de vivienda para las familias que lo requieran, así como los recursos para su subsistencia y beneficios básicos como la alimentación. Me comprometo con los bogotanos a que quienes cometan un delito y sean de nacionalidad extranjera, serán capturados y pagarán con todo el peso de la ley. Varias organizaciones delincuenciales, como ‘el Tren de Aragua’, ‘los Maracuchos’ o ‘los Paisas’, responsables de hechos trágicos en la ciudad, tienen ciudadanos de ese país en sus filas. Son reclutados para cometer graves delitos, como el homicidio, la extorsión, la tortura o el tráfico de estupefacientes. Será prioridad su captura para que sean puestos a disposición de las autoridades. “Varios de ellos son cabecillas. Reitero, sus crímenes no quedarán impunes”.

Rodrigo Lara: ‘Mi propuesta es la formalización productiva de integración social'

Habrá formalización productiva de integración social, quiere decir que luego de tener sus documentos al día, los venezolanos podrán trabajar formalmente y hacer empresa y generar empleo formal en Bogotá. También se puede hacer acompañamiento de las pequeñas empresas para que crezcan y se conecten con grandes mercados a través de una estrategia que esté auspiciada internacionalmente. Realizaré acompañamiento técnico a las 20 alcaldías locales para la inclusión del tema migratorio dentro de la formulación del Plan de desarrollo.

Habrá alianzas y trabajo técnico conjunto con las secretarías, direcciones y gerencias del Distrito que han sumado sus esfuerzos en la formulación de diagnósticos encaminados al fortalecimiento de las políticas públicas migratorias en el nivel local. Este trabajo, por supuesto, de la mano con la ayuda de los proyectos y la política pública que hay desde el Gobierno nacional.

