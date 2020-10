Inseguridad y migrantes, debate tras polémica frase de Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, generó una avalancha de comentarios y reacciones, a favor y en contra, tras mencionar “que hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos”.



La polémica frase la dijo la noche de este jueves en un consejo de gobierno en Kennedy, el mismo día en el que un ciudadano fue asesinado en un bus de TransMilenio.



“En condiciones tan adversas como las que estamos viviendo, señalar a los venezolanos de nuestra inseguridad es la salida más fácil. Es una migración visible y con muchas necesidades. Señalarlos seguro agrada a muchos, pero es mezquino y peligroso”.



Este mensaje fue enviado por Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá, quien coincide en lo mencionado por algunos expertos en seguridad y las cifras que reveló ayer Migración Colombia.



En la capital del país, en lo que va de este año, se ha capturado en flagrancia a 21.812 personas, de las cuales 19.898 son colombianos y 1.914, extranjeros. De estos, 1.874 son venezolanos. Los datos son de la Fiscalía General de la Nación.



Otras cifras de las autoridades a las que tuvo acceso EL TIEMPO dejan ver que en TransMilenio, entre el 1.º de enero y el 20 de octubre de este año, 173 ciudadanos venezolanos fueron capturados en estaciones y portales, 162 menos que en el mismo periodo del 2019, cuando fueron 335.



Además de esto, en lo que va del 2020 han sido detenidos 28 ciudadanos de ese país por homicidio, siete casos más que los reportados en el 2019, cuando se supo de 21. En cuanto a hurto a personas, la Policía capturó este año en Bogotá a 1.250 migrantes por este delito, 300 menos que el año pasado.



Sin embargo, las cifras no representan un porcentaje significativo de los datos totales de criminalidad. De acuerdo con Migración Colombia, tan solo el 3,2 por ciento de los delitos que ocurren en Colombia son cometidos por ciudadanos de Venezuela.

“La nacionalidad no es una variable. ¿Que hay eventos? Sí, claro, como hay eventos con personas de otras nacionalidades o regiones del país. Pero explicar la criminalidad a partir de la nacionalidad no contribuye sino a estigmatizar una población”, señaló Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, declaró que lo dicho por la alcaldesa es un error, pero que este tipo de episodios hacen parte de un proceso de aprendizaje que están experimentando tanto migrantes como locales.



“Se convierte en una oportunidad para el aprendizaje de estos funcionarios. Ellos también tienen la responsabilidad de entender que juegan un papel pedagógico para la sociedad colombiana y que en el marco de ese rol se tienen que apropiar de los elementos para abordar un fenómeno tan complejo”, consideró Rodríguez.



Esto es clave teniendo en cuenta que hay hechos de xenofobia que se han reportado en la ciudad, como el ocurrido la tarde de este jueves en la carrera 13 con calle 85, en el que se les impidió el paso a un hombre y a sus dos hijas por una zona que es pública.



Además, la opinión de la ciudadanía en la calle parece estar contaminada con la percepción de que, por un lado, los hurtos están aumentando, no obstante que están bajando, y que los venezolanos están detrás de este aumento, pese a que representan apenas el 3,2 por ciento de los delitos.



Fermín Mármol García, un abogado criminalista, docente universitario y experto en seguridad venezolano, explicó que hechos delictivos en los que están relacionados ciudadanos de su nación han ocurrido en países como Ecuador, Perú, Aruba, Panamá e incluso en Estados Unidos.



“Cuando uno estudia la estadística nota que son hechos muy puntuales, teniendo en cuenta los niveles delictivos de esas ciudades y países y el número de venezolanos allí”, sostuvo Mármol. Pese a esto, reconoció que algunos de estos hechos han impactado la opinión pública, y han servido para que algunos políticos “enarbolen banderas nacionalistas”.



No obstante, reconoció que en la diáspora en la que están cientos de miles de sus compatriotas, muchos delincuentes también han migrado y han hecho de las suyas en algunos países de la región.



En Bogotá se tiene en la retina el asesinato, hace dos semanas, en el barrio El Amparo, de un hombre a manos de dos ciudadanos venezolanos que grabaron los hechos y los publicaron en redes sociales. Este, y otros sucesos similares que no eran comunes en Bogotá, han generado un sentimiento de temor.

“Tenemos que decir que lamentablemente en lo que va del siglo XX se ha venido gestando una delincuencia muy violenta en Venezuela, y vino formándose una generación de hombres jóvenes que vieron en el delito violento una manera de subsistencia, y surgieron varias conductas que son preocupantes, hay una delincuencia que disfruta hacer daño a otro”, advirtió Mármol.

El Distrito responde

Por su parte, Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó que dentro de los procesos migratorios siempre hay grupos pequeños de personas que se dedican a delinquir, pero la inmensa mayoría es gente que quiere salir adelante.



“Hemos encontrado ciudadanos venezolanos cometiendo delitos en Colombia, no en vano Migración ha tenido que deportar, y no en vano hay investigaciones contra estructuras criminales de ese país, desconocerlo desde el punto de vista de la realidad y seguridad es un error”, dijo Acero.



A la fecha, la cifra de deportaciones de ciudadanos venezolanos del territorio nacional es superior a los mil registros, mientras que la de expulsiones supera los 43.000.

En el caso de Bogotá, Juan Francisco Espinosa Palacios, director de Migración Colombia, informó que en lo corrido del año se han realizado, por parte de su entidad, más de 1.300 verificaciones, 855 operativos del Grupo Especial Migratorio (GEM), 90 operativos en la localidad de Kennedy y 42 en TransMilenio, los cuales han permitido la deportación de 20 ciudadanos venezolanos, así como la expulsión de otros 659.

- Osvaldo Muñoz es la víctima mortal del atraco en TransMilenio.



