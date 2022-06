Un Juez del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento Transitorio de Bogotá envió a la cárcel a cinco jóvenes señalados de ser miembros de la Primera Línea y que han sido imputados como coautores de los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales, secuestro simple, amenazas, hurto simple, tortura, daño en bien ajeno, perturbación en transporte público y terrorismo.



(Le puede interesar: Así se tomó la genial foto viral que se ganó el premio Rey de España)

(Para seguir leyendo: Capturan a cuñado de Adriana Pinzón, joven desaparecida en Chía)

A estos cinco jóvenes, capturados en octubre de 2021, se les había medida de aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria; pero, ahora, un auto en segunda instancia les revocará esa medida y los enviará directamente a la cárcel.



Los jóvenes procesados son:



- Andrés Felipe Rodríguez Chaves

- Jonathan Stiven Cortes Aldana

- Maura Valentina Díaz Flórez

- Karina Yurley Cepeda Andrade

- Julián Andrés Moreno Otero



Esta nueva orden del Juez se da luego de que la Fiscalía apelara a la imposición de medida de aseguramiento en lugar de residencia.

(Además: Bandas integradas por familias estarían detrás de crímenes en ‘La Perse’)

El juez, en su análisis del caso, encontró que:



"el peligro para la sociedad lo justificó el ente acusador adecuadamente, en consideración a la gravedad y la cantidad de los delitos imputados, en donde no solo ejercieron el derecho a la protesta los procesados como manifestó la primera instancia, si no que afectaron los intereses colectivos de la sociedad con su actuar en donde no solo les fue imputado un solo delito, fueron varios delitos y de extremada gravedad

como lo es el delito de secuestro el que afecta uno de los derechos fundamentales de las personas como lo es la libertad e integridad personal en donde tuvieron retenidas a las victimas durante un termino de 40 a 70 minutos, además siendo agredidas estas personas física y psicológicamente".

Noticia en desarrollo...



EL TIEMPO