Para este miércoles, a las 4 p.m., está programada la audiencia en que se definirá si alias Pirry, señalado de participar en el asesinato de Michelle Amaya, queda libre por vencimiento de términos.



Michelle Amaya fue una menor de 15 años que fue desaparecida, torturada y asesinada en noviembre de 2020 en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. Por este caso, hubo capturados: un grupo ya fue condenado; pero falta resolver la situación de alias Pirry, quien sería el autor material del crimen.



Alias Pirry Foto: Captura de pantalla

La audiencia comenzó este martes en la mañana y, de acuerdo con Nathalie Amaya, madre de Michelle, aunque el abogado de alias Pirry trató de argumentar el vencimiento de términos, otra cosa fue la que manifestaron las demás partes.



"Opinó el procurador, la fiscal a favor de nosotros: que él no debe ser liberado, sino que debe recibir los términos no como personas, sino como banda delincuencial", indicó Amaya.



La audiencia fue suspendida y se retomará esta tarde para revelar la decisión del la juez.



Édinson Cervera Guarnizo, alias Pirry, es jefe de ‘los Tazmania’ y según indican sus registros en la plataforma de la Rama Judicial, estaba relacionado con los delitos de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas o municiones y ya había estado en la cárcel. Entre finales de 2019 y principios de 2020, el hombre quedó en libertad.



"Le pedimos a las autoridades que agilicen la audiencia. No pueden permitir que este señor quede libre, es absurdo que lo suelten", agregó Amaya y aseguró que dejar a alias Pirry en libertad podría ponerla en riesgo a ella y a su familia.



¿Qué puede pasar ahora? Según el abogado de las víctimas, Giovanny Cortés hay dos posibles escenarios: que la juez no los tome como una organización delincuencial y se venzan los términos ordinarios o, por el contrario, que lo tome como un grupo delincuencial y, así, por ley, no haya vencimiento términos y se tenga tiempo para avanzar al juicio oral.



Si hay vencimiento de términos, alias Pirry queda en libertad, pero vinculado al proceso; y, si, por el contrario, se niega el vencimiento de términos, el proceso sigue pero con el acusado aún recluido. Actualmente, alias Pirry está en la URI de Puente Aranda.



Para Cortés, esta situación tiene una explicación desde lo jurídico. "Esto pasa porque la Fiscalía en la imputación no dice taxativamente que imputa bajo la denominación de GDO (Grupo Delincuencial Organizado). Si lo hubiera hecho, hoy no habría ningún problema... pero no lo hizo".

Minuto a minuto

4:42 p.m.: Juez toma una decisión



La juez negó la solicitud de libertad por vencimiento a alias Pirry. El argumento central es que la Fiscalía lo identificó como miembro de un Grupo Delictivo Organizado (GDO) y, por tanto, los términos son otros.

4:20 p.m.: Comienza la audiencia



Al momento no se ha conectado Édinson Cervera Guarnizo, alias Pirry. La audiencia continúa para dar a conocer la decisión.

Juzgado 38 de garantías: inicia audiencia para emitir decisión sobre la solicitud de libertad de Edison Cervera Guarnizo. Proceso dentro de la investigación por la muerte de la menor Michelle Amaya, en Bogotá. Audiencia virtual en vivo: 👇https://t.co/3EucB2AJEw pic.twitter.com/9Jpc02robx — Complejo Judicial de (@prensapaloq) May 18, 2022

La historia de Michelle Amaya

Michelle Amaya Foto: Archivo particular

El 30 de noviembre de 2020, Nathalie se despidió de su hija. Se fue a trabajar, para seguir ahorrando para llevarla al mar en su cumpleaños número 16, que sería el 12 de enero. Michelle le contestó que se iría a montar bicicleta y que se veían en la noche.



Ese día, la menor de 15 años salió de su casa, en Prado Veraniego, en el norte de la capital, con dirección al sur. Versiones de la madre apuntan a que, en lugar de ir a montar en bici con sus amigos, Michelle habría ido a buscar un celular que le habían robado en el centro de Bogotá a mediados de noviembre.



Sin embargo, un año después, no es claro cómo ni por qué terminó en el barrio San Bernardo, en el centro, donde fue ultimada, según investigó la Fiscalía, por una peligrosa banda criminal denominada ‘los Tazmania’.



El caso de Michelle Amaya es bien recordado en Bogotá: ella es la niña que su madre buscó durante un mes, camuflada como habitante de calle, entre las esquinas del San Bernardo. Es la niña que fue asesinada en ese sector el mismo día que desapareció. Es la niña cuyo cuerpo permaneció durante un mes como un NN en Medicina Legal (ML) hasta que, el 7 de enero, una prueba de ADN demostró que era ella.

Noticia en desarrollo...



