¿Subterráneo o elevado? Gerente del metro de Petro responde

Ricardo Cárdenas, gerente del metro de Bogotá de la administración de Gustavo Petro (2012-2015) asegura que, en este punto, conviene más seguir con el proyecto de metro elevado para evitar la pérdida de dinero y avances hechos hasta hoy.



“El metro subterráneo es el mejor para Bogotá porque tiene mayor capacidad y menor impacto urbano. Pero no podemos dejar perder la plata del elevado. Tenemos que seguir con el proyecto porque los problemas de movilidad son enormes y no dan espera”, le manifestó Cárdenas a este diario.

El ingeniero que estuvo al frente del metro subterráneo que hoy defienden Petro y Hollman Morris, aclaró que ambos tipos, elevado y subterráneo, tienen estudios de ingeniería básica avanzada y que a ambos les faltan los estudios de ingeniería de detalles, proceso que tardaría entre uno y dos años en hacerse.



Además, los dos requieren de un desarrollo urbano para evitar que se degraden zonas aledañas. Ahora, la diferencia radica, dice Cárdenas, en que el modelo bajo tierra, para poder hacerse, debe actualizar sus diseños de 2014 y sus costos.

Frente a la actualización, Cárdenas estima que el trámite podría tardar hasta tres años, “por lo que no es cierto que el metro pueda abrir licitación ni adjudicarse en 2020”, afirmó y agregó que los ajustes en los estudios del subterráneo tienen que reconocer las nuevas condiciones de movilidad (como el aumento de demanda y la existencia de buses del Sitp) y con la matriz de riesgos que evaluaría, por ejemplo, qué hacer si surgen contratiempos en las excavaciones.



En cuanto a costos, señaló que hay que recalcularlos y definir si la Nación respaldaría económicamente otro proyecto. “Los recursos que se establecieron en 2015 estaban por 9,6 billones de pesos en 2015 y eran a la tasa del dólar de 2.488 pesos. Hoy la tasa es de más de 3.400. Es decir, los costos del metro subterráneo hoy serían mayores e, incluso, desconocidos. Y saberlos es clave, porque muchos de los elementos de construcción deben ser importados”, detalló Cárdenas y recordó que eso implicaría presentar un nuevo trámite ante Confis y Conpes.

Además, el exgerente del metro reconoció que, aunque con Petro también se adelantaron reuniones con bancos internacionales, estos nunca llegaron al nivel de avance de los del elevado.



“Nuestro gran obstáculo para abrir la licitación fue que no pudimos crear la empresa Metro, cuyo proyecto de creación quedó frenado en el Concejo. Hoy ya existe y está con el nuevo proyecto”, explicó Cárdenas.



Si se adjudica, dice el ingeniero, es importante mejorar su capacidad y llevarlo hacia el norte o noroccidente. En este escenario también indicó que no sería prudente tumbar el proyecto en una próxima administración. “Hacerlo expondría a los ciudadanos a pagar una demanda por incumplimiento al consorcio que lo gane”, dijo.



Y, si no se licita, afirma que no es tan fácil asegurar que se cuenta con recursos para un próximo proyecto. “Dependemos de los recursos de la nación, en últimas”, puntualizó.



Este lunes, Gustavo Petro señaló en su cuenta de Twitter que los argumentos dados por Cárdenas no eran válidos y que esto haría parte de una estrategia de campaña. “No es cierto que el metro subterráneo sea inviable como dice (...) mi ex funcionario y hoy asesor de Claudia Lopez”, señaló el senador.

El exfuncionario de mi administración es hoy el asesor principal de la campaña de Claudia López y busca legitimar la posición de la candidata de respaldar el proyecto de Peñalosa.



Lamentable pero esa es la realidad. https://t.co/huo25XVLGB — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2019

Cárdenas se defendió: "He dado mi evaluación técnica rigurosa e independiente sobre los proyectos de metro a Hollman Morris, Navarro y Claudia Lopez. Considero que el debate del metro debe darse sobre la base de hechos y rigor técnico. ¡El metro es de Bogotá!"

He dado mi evaluación técnica rigurosa e independiente sobre los proyectos de metro a Hollman Morris, Navarro y Claudia Lopez. Considero que el debate del metro debe darse sobre la base de hechos y rigor técnico. ¡El metro es de Bogotá! https://t.co/RiSmFUwlVO — Ricardo Cardenas (@RcardenasInge) September 2, 2019

Petro, en otro trino, dijo además que El director integral del proyecto metro de Bogotá en mi administración fue William Camargo, director del IDU, quien también respondió al debate con un hilo en Twitter.

He estado alejado de los debates del proyecto Metro y los procesos posteriores a la divulgación de la Factibildad de Sener para el elevado y el análisis de Deloitte para DNP. Lo que no significa que no crea necesario poner a consideración unas cifras e indicadores. — William Camargo Triana. (@wcamargotriana) March 2, 2019

EL TIEMPO consultó con Cárdenas estos señalamientos. El ingeniero aseguró que, en el último año ha prestado asesorías a Hollman Morris, a Antonio Navarro y, recientemente a Claudia López.



“He estado en algunas de las reuniones de Claudía pero a mí no me están pagando en ninguna de las campañas por exponer esto. Solo quiero dar los elementos para un debate técnico y no ideológico o político”, afirmó Cárdenas, quien insistió que no está afiliado a ninguna candidato y que prestará su asesoría en el tema a quien lo solicite.



