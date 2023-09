La Procuraduría General de la Nación emitió el lunes una alerta sobre el contrato entre la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) con el objeto de evaluar la posibilidad de un tramo subterráneo en la primera línea del metro de Bogotá, por solicitud del presidente Gustavo Petro.



El Ministerio Público advirtió riesgos en la gestión de la ANI por la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales con la SCI. “Los requerimientos hechos por el ente de control a la entidad evidenciaron, al parecer, una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales y al principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales, pues la ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante”, indicó la Procuraduría.

Jonathan Bernal, presidente (e) de la ANI. Foto: ANI

Además, dice que la entidad habría desconocido el Estatuto de Contratación Pública al escoger al contratista sin respetar la pluralidad de oferentes, el concurso de méritos y el principio de transparencia.



Tras conocerse de esta situación, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que “la Procuraduría no puede impedir que la Nación establezca el mejor proceder de los recursos nacionales”.

La procuraduría no puede impedir que la nación establezca el mejor proceder de los recursos nacionales. Si en los procesos de dialogo con las regiones se habla de transformaciones del transporte público a sistemas eléctricos férreos en virtud de la crisis climatica y si buscamos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 25, 2023

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Colombia, dijo que la alerta de la Procuraduría “es como anticipar que si eso sigue así puede terminar en una sanción” y agregó: “Claramente, con una advertencia de ese ente de control, seguramente, internamente se desaten todos los controles y toda la cautela”.



Por otro lado, el profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, dijo que el anuncio de la Procuraduría no invalida las conclusiones a las que llegó la SCI con respecto a las estudios del metro. “Está advertencia está más en la órbita jurídica que técnica".

En un escenario hipotético y totalmente negativo a la ANI, el Gobierno nacional podría contratar el mismo estudio desde otra dependencia y la SCI llegaría a la misma conclusión con respecto los estudios del metro”, aseguró Rojas.



Margarita Cabello, Procuradora General. Foto: Procuraduría

Y agregó que el Gobierno “sí tiene velas en ese entierro porque es aportante a la financiación y si hay sanciones tiene que asumirlas”.

​

En contraste a esto, una fuente que prefirió no ser citada dijo que no se entiende por qué la ANI contrata algo si no ha tenido nada que ver con los estudios de la primera línea del metro.



“En términos de utilidad no veo cómo este concepto de SCI puede cambiar un proyecto con contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial que está en ejecución. En últimas, lo anulan y quedamos con una mitad de metro construida en la avenida Primero de Mayo y uno en el que los estudios se demoran cuatro años más”, le dijo la fuente a este diario.

