El presidente de la República, Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López tendrán una reunión el próximo 31 de enero y en esta se podría llegar a definir cómo será la primera línea del metro de la ciudad. Hay cinco propuestas que el consorcio chino APCA Transmimetro diseñó.



Entre las alternativas que sugieren los chinos, la de mayor valor contempla un tramo subterráneo entre la estación 10 (calle 1.ª sur con Caracas) y la calle 100 con autopista Norte, cuyo sobrecosto ascendería a 17 billones de pesos, según revelaron fuentes del Gobierno Nacional.



Otra opción contempla soterrar parte de la primera línea elevada entre la estación 14 (calle 45 con Caracas) y la calle 100. En este caso, el costo adicional rondaría los 12 billones de pesos, más o menos la tercera parte del presupuesto de Bogotá para este año.



También se proponen alternativas aparentemente más económicas, solo que estas no extenderían el tramo subterráneo hasta la 100, sino hasta la calle 72, donde hoy se construye el intercambiador vial de la primera línea. Uno de esos tramos iría desde la estación 8 (Primero de Mayo) hasta la 72 y su costo estaría cercano a los 11 billones de pesos. El otro sugiere un tramo entre la estación 10 y la 72, con un costo de 8,2 billones de pesos.



La quinta propuesta de los chinos plantea la opción de un tramo del metro subterráneo totalmente nuevo, es decir, no modifica el diseño actual, sino que adiciona a la primera línea elevada un tramo bajo tierra entre las calles 72 y 100, cuyo costo estaría cercano a los 10 billones de pesos.



No obstante, expertos consultados por EL TIEMPO explicaron que las leyes de contratación y una larga jurisprudencia advierten que los contratos que se celebran con el Estado no pueden tener adiciones presupuestales que superen el 50 por ciento de su costo inicial.

