Tal como lo había anunciado en campaña, el presidente electo, Gustavo Petro, tiene la intención de realizar una revisión al contrato de ejecución de obra del actual proyecto de la primera línea de metro de Bogotá, donde es posible que otra vez seamos testigos del debate sobre el alcance de los estudios de ingeniería avanzada de la propuesta que hoy se está ejecutando.



Hasta el momento, el proyecto metro ha avanzado con la compra de la mayoría de los predios, el traslado de redes, la construcción del patio taller y la intersección de la calle 72. Incluso, ya vienen en camino los primeros vagones a escala real para que los bogotanos vean que el proyecto es una realidad y que ya no tiene reversa.



Aunque, no obstante, son avances significativos, aún falta conocer los estudios de ingeniería de detalle por parte del consorcio que tiene a cargo la obra civil y la operación del metro. Así se concibió en el proyecto desde un principio y, sobre esa misma base, se logró el apoyo financiero de la Nación y de la banca multilateral.



El presidente electo ha argumentado en varias oportunidades que su proyecto de metro subterráneo también tenía estudios avanzados que sustentaban su ejecución posterior. No obstante, a criterio de varios expertos, dichos estudios no llegaron a la fase III que estipula la ley 1682 de 2013 para continuar con su proceso de financiación y contratación. El proyecto actual de metro elevado logró avanzar más lejos con la expedición del Conpes 3900 y luego con el convenio de cofinanciación entre la Nación, el Distrito y la Empresa Metro de Bogotá, donde hay comprometidas vigencias futuras tanto de la Nación como del Distrito.



No obstante lo anterior, hoy estamos de nuevo ante un panorama donde se quiere revisar el proyecto. Se anunció una comisión de expertos de la nación encargados directamente por el presidente electo y unos delegados por parte de la Administración. Pero poco sabemos del alcance de dicha comisión que se ha creado, quiénes la integran, cuándo entregarán resultados, ni mucho menos hasta dónde sus conclusiones pueden llegar a modificar el actual modelo de metro elevado por uno subterráneo; un tema muy relevante, pues incide en las siguientes fases que se vienen de la obra civil que está en construcción.

¿Qué pasa si se decide cambiar el modelo?; ¿de cuánto dinero equivalen esos cambios y quién responde por la diferencia?; ¿qué posición asumirá el consorcio chino a cargo de la obra, y cuáles serán las implicaciones legales si optan por demandar por incumplimiento contractual? En ese caso, habría que anticiparse ante la posibilidad de un riesgo por detrimento patrimonial para el Estado, pues la empresa china no sería quien incumplió lo pactado.



Lo cierto es que cualquier modificación del proyecto en curso tendrá impactos legales, financieros y en los tiempos en la ejecución de la obra. Ante la incertidumbre que se ha generado, sería muy oportuno que se les informe a los bogotanos cuáles son los temas que están siendo discutidos en la mesa por parte de la comisión.



En el mismo sentido, sería ideal conocer qué va a pasar con la extensión de la primera línea hasta la calle 100 como se había anunciado, y cuánto será el costo estimado de la segunda línea de metro con los actuales valores del dólar.



Ojalá que en la discusión se mantenga la perspectiva técnica y se deje de lado el componente ideológico y político que de alguna manera ha permeado el debate sobre la primera línea de metro.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS