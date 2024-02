Metro de Bogotá subterráneo o elevado: SCI reveló cuál opción tuvo mayor puntaje

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) volvió a hacer presencia este martes en la Comisión Primera del Senado para hablar sobre el estudio de la primera línea del metro de Bogotá que contrató el gobierno Petro, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Sin embargo, tras casi dos meses desde que se entregaron los resultados a la Nación (el pasado 22 de diciembre), nuevamente no se hizo público el informe.



(Lea también: Metro de Bogotá: ¿qué ha pasado con el estudio de la SCI que contrató gobierno Petro?).

La SCI fue enfática desde el principio en que el estudio no fue contratado para tomar una decisión sobre la obra que ya está en ejecución, sino para realizar una metodología que sirva para analizar las distintas opciones en futuros proyectos que se desarrollen en el país.



"No fuimos contratados para dar una recomendación sobre qué clase de metro se debe hacer. (...) Hicimos ejercicios académicos, con eso no se puede tomar una decisión", indicó Rafael Fonseca, el delegado de la SCI que explicó el estudio, el cual tuvo un costo de 8.000 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

En el sector del parque Gibraltar, entre carreras 99F y 90A, se comenzaron a hincar los pilotes prefabricados. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En la presentación, que también hablaba de sistemas férreos de carga, Fonseca explicó cuatro alternativas de la primera línea que se analizaron, en las cuales se incluye el proyecto subterráneo que planteó la administración de Petro (2014) y la obra elevada que se está adelantando actualmente (contratada en 2017).



(Puede leer: Razones por las que Empresa Metro de Bogotá pide cambio de gerencia en consorcio chino).



Las otras dos alternativas "hipotéticas" son un tramo subterráneo de la Avenida Caracas, desde la carrera 50 con Primera de Mayo y un tramo, también subterráneo, por la carrera 13 hasta la Caracas.



Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro ha insistido en modificar el trazado para soterrar un fragmento, ya que la primera línea elevada afectaría "la zona más densa" de la ciudad.



Tras más de una hora de intervención, el delegado de la SCI no entregó el informe con los argumentos sobre cuál es la alternativa que más alto puntaje presentó en relación al beneficio-costo.

No fuimos contratados para dar una recomendación sobre qué clase de metro se debe hacer FACEBOOK

TWITTER

No obstante, y ante la insistencia de los congresistas, mencionó que el tramo subterráneo desde la carrera 13 hasta la Caracas presentó un mayor puntaje, con 1,07. Le siguen el tramo subterráneo de la Caracas (1,036), el diseño elevado actual (0,99) y el diseño completamente subterráneo (0,98).



Fonseca hizo énfasis en que esto no significa que sea la opción ideal, ya que se tienen que entrar a evaluar múltiples factores.

A manera de ejemplo, afirmó que el diseño actual en la Avenida Caracas tiene "pilas demasiado grandes que ocupan un carril de TransMilenio, entonces hay que correr la troncal en sus dos carriles a un costado y queda solo un carril mixto" que impactaría seriamente la movilidad, lo cual afectaría su puntaje.



También mencionó que hay preocupación en la SCI debido a que los pilotes que se están instalando en la primera línea son vacíos en su interior y no macizos. Ante este pronunciamiento, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narváez, indicó que está abierto a que la sociedad visite las obras para aclarar las dudas.

Finalmente, como no se entregó el documento del estudio, varios congresistas manifestaron su desacuerdo con la ANI y la SCI.



"No puede ser que sigan poniendo en entredicho la principal obra del país que es el Metro de Bogotá y la Sociedad de Ingenieros no presente su informe, que lleva prometiendo el presidente @petrogustavo y que seguimos esperando.", escribió en su cuenta de X la senadora Angélica Lozano.

No puede ser que sigan poniendo en entredicho la principal obra del país que es el Metro de Bogotá y la Sociedad de Ingenieros no presente su informe, que lleva prometiendo el presidente @petrogustavo y que seguimos esperando. pic.twitter.com/GIG3EXviAd — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) February 13, 2024

Por su parte, el congresista David Luna, quien citó el debate, indicó que, junto con Miguel Uribe y los representantes a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez y Andrés Forero, radicó una carta a la directora de la ANI, Carolina Barbanti, sobre unas posibles consecuencias legales por la no entrega del informe.



"Ante el reiterado incumplimiento por parte de la entidad que usted preside de entregar información pública para efectos de realizar el control político, le recordamos que la omisión de entrega puede generar consecuencias penales y disciplinarias", indica la carta.

Facebook Twitter Linkedin

Una vez culmine el proceso de cimentación profunda, los ciudadanos comenzarán a ver como emergen las columnas a lo largo de todo el trazado del proyecto Foto: Alcaldía de Bogotá

Clausula de confidencialidad

El pasado 31 de enero, al igual que en esta oportunidad, en el Congreso se adelantó una sesión para que la SCI entregara los resultados referentes a la primera línea del metro de Bogotá. No obstante, tampoco se entregó.



En aquella oportunidad, la directora de la ANI dijo que en dos o tres semanas iba a hacer público el informe, debido a que los resultados tienen una clausula de confidencialidad.



Por su parte, Hernando Monroy, presidente de la SCI, le dijo a este diario que la ANI considera que "se trata de un tema que requiere mucha reserva, entonces la cláusula es para efectos de que no se diluya información en el desarrollo y pueda generar alguna controversia innecesaria”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ